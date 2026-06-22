Canal+ et Samsung Electronics étendent leur partenariat à 18 pays africains anglophones et lusophones. Depuis le 1er juin dernier, DStv Stream est disponible en préinstallation sur toutes les nouvelles Smart TV Samsung commercialisées dans ces marchés, pour la première fois sur ces territoires.
Depuis le 1er juin, DStv Stream est accessible directement sur l’écran d’accueil des Smart TV Samsung vendues dans 18 pays d’Afrique anglophone et lusophone, sans téléchargement requis. DStv Stream est la plateforme de streaming unifiée de MultiChoice, groupe sud-africain de télévision payante racheté par Canal+ l’an dernier pour environ 2,5 milliards d’euros, la plus grosse acquisition de son histoire.
Un accord similaire existait déjà sur 40 marchés en Europe, en Afrique francophone et en Asie entre Canal+ et Samsung Electronics, premier fabricant mondial de Smart TV. Pour Canal+, qui comptait plus de 40 millions d’abonnés après la fusion avec MultiChoice, cet accord annoncé ce 22 juin est le premier déploiement d’une application du groupe en préinstallation sur ces territoires anglophones et lusophones.
DStv Stream est intégrée nativement sur les téléviseurs Samsung en Afrique anglophone
l’intégralitéEn Afrique du Sud, au Nigeria, au Kenya, en Angola, en Tanzanie, en Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe, DStv Stream est donc désormais disponible sur toutes les Smart TV Samsung, sur l'écran d'accueil. L'application côtoie ses cousines Netflix ou YouTube. Plus besoin de la télécharger pour profiter de l'intégralité des 104 matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la Premier League anglaise, les compétitions nationales et internationales de rugby, plus un large choix de programmes locaux et internationaux.
Canal+ avait fermé Showmax le 30 avril dernier, après 429 millions de dollars (environ 392 millions d’euros) de pertes cumulées sur trois ans, et a versé ses contenus dans DStv Stream pour créer un accès unique. Les téléspectateurs africains ne sont désormais plus freinés par les étapes fastidieuses d’installations d’applications sur leur TV… Avec la télécommande et sans savoir où elles sont ensuite répertoriées à l’écran !
Canal+ intègre DStv Stream aux téléviseurs Samsung sur 18 marchés africains
Pour freiner l’érosion du parc d’abonnés, MultiChoice a gelé les prix des abonnements DStv pour 2026. Le groupe a proposé un tarif préférentiel de 99 rands mensuels (environ 5 euros) pendant un an aux anciens abonnés de Showmax, contre 299 rands au tarif habituel. Par ailleurs, Canal+ est entré à la Bourse de Johannesburg le 3 juin 2026, devenant la première société française cotée à la JSE via une cotation secondaire.
Selon David Mignot, directeur général de Canal+ Afrique et de MultiChoice Group, l’accord avec Samsung représente « une étape majeure dans les synergies permises par le rapprochement de Canal+ et de MultiChoice Group ».
Sur les marchés africains anglophones et lusophones, la Smart TV Samsung devient ainsi le premier point d’entrée vers DStv Stream pour des millions de foyers équipés d’un écran connecté plutôt que d'un décodeur satellite.