Depuis le 1er juin, DStv Stream est accessible directement sur l’écran d’accueil des Smart TV Samsung vendues dans 18 pays d’Afrique anglophone et lusophone, sans téléchargement requis. DStv Stream est la plateforme de streaming unifiée de MultiChoice, groupe sud-africain de télévision payante racheté par Canal+ l’an dernier pour environ 2,5 milliards d’euros, la plus grosse acquisition de son histoire.

Un accord similaire existait déjà sur 40 marchés en Europe, en Afrique francophone et en Asie entre Canal+ et Samsung Electronics, premier fabricant mondial de Smart TV. Pour Canal+, qui comptait plus de 40 millions d’abonnés après la fusion avec MultiChoice, cet accord annoncé ce 22 juin est le premier déploiement d’une application du groupe en préinstallation sur ces territoires anglophones et lusophones.