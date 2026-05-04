Le partenariat couvre l'ensemble des pays européens où Canal+, qui cherche des testeurs pour la prochaine version de son player, est déjà présent, soit huit marchés au total. On retrouve ainsi la France, la Belgique, la Pologne, la Roumanie, les Pays-Bas, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie. Dans chacun de ces territoires, les Smart TV Sharp sous le système d'exploitation TiVo (développé par la société Xperi) deviendront une porte d'entrée supplémentaire vers l'offre du groupe français.