Canal+ et Sharp ont annoncé lundi que l'application de la chaîne cryptée allait être préinstallée sur les Smart TV Sharp sous TiVo, avec en plus un bouton dédié sur la télécommande.
Ce lundi 4 mai, Canal+ et Sharp Consumer Electronics ont officialisé un « partenariat stratégique » pour le marché européen, France comprise donc. L'application Canal+ sera préinstallée sur les Smart TV Sharp équipées du système TiVo, et une touche dédiée fera son apparition sur les télécommandes. Qu'il s'agisse des films, séries, ou du sport en direct, tout sera accessible dès la première mise en route du téléviseur, sans aucune configuration préalable.
Un bouton, une appli, et Canal+ s'installera directement dans les Smart TV Sharp
Concrètement, les utilisateurs de Smart TV Sharp qui tournent sous TiVo n'auront rien à faire, puisque l'application Canal+ sera désormais préinstallée en usine, prête à l'emploi dès la première mise en route du téléviseur. Il n'y aura pas besoin de fouiller dans un store, ni de configurer quoi que ce soit, l'appli sera là dès le premier démarrage du téléviseur.
Et pour aller encore plus loin dans la facilité d'accès, Sharp intégrera un bouton physique dédié à Canal+ directement sur ses télécommandes. Un raccourci qui, sur le papier, serait presque futile mais qui montre l'intérêt de l'engagement des deux partenaires dans cette collaboration.
Huit pays, et un marché européen que Canal+ entend bien conquérir
Le partenariat couvre l'ensemble des pays européens où Canal+, qui cherche des testeurs pour la prochaine version de son player, est déjà présent, soit huit marchés au total. On retrouve ainsi la France, la Belgique, la Pologne, la Roumanie, les Pays-Bas, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie. Dans chacun de ces territoires, les Smart TV Sharp sous le système d'exploitation TiVo (développé par la société Xperi) deviendront une porte d'entrée supplémentaire vers l'offre du groupe français.
Pour Canal+, qui revendique 18,3 millions d'abonnés en Europe, l'objectif est d'être présent partout où les téléspectateurs regardent leurs contenus, y compris sur les Smart TV. TiVo, l'OS des téléviseurs Sharp concernés, tire lui aussi son épingle du jeu en enrichissant sa plateforme d'un catalogue premium qui sera forcément un argument supplémentaire pour convaincre de nouveaux utilisateurs. Du vrai gagnant-gagnant.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices2 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible