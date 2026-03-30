Sharp ne se contente pas de faire évoluer la partie image et cherche aussi à soigner l’expérience globale, en travaillant à la fois le son et l’interface.



Côté audio, le constructeur s’appuie sur son partenariat avec Harman Kardon, déjà présent sur la série JP et renforcé sur les modèles supérieurs. La base reste un système 2 voies de 2 x 12 W, accompagné d’une compatibilité Dolby Atmos, avec l’objectif de proposer une restitution plus immersive sans passer par un équipement externe. La JQ8000 pousse l’approche un peu plus loin avec une configuration 2.1, pensée pour apporter davantage de présence dans les basses et renforcer l’impact des contenus cinéma et gaming.