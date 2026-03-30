Sharp revient sur le devant de la scène avec une ambition claire pour 2026 : proposer des téléviseurs à la fois performants et accessibles, en s’appuyant sur des technologies désormais bien installées comme le MiniLED et le QLED.
Derrière ce repositionnement, la marque japonaise met en avant un triptyque simple : image, son et expérience utilisateur, avec une gamme structurée autour de sa série J.
Une stratégie qui tourne autour du MiniLED
Après avoir présenté sa série JP l’an passé lors de l’IFA, Sharp revient pour 2026 avec un catalogue de téléviseurs qui s’étoffe grâce aux séries JT et JQ. Naturellement, le MiniLED est au cœur de l’offre du constructeur japonais.
Dans les faits, la gamme se structure désormais de manière plus lisible. La série JP conserve son rôle d’entrée de gamme avec des diagonales allant de 50 à 75 pouces déjà commercialisé. Sharp y associe un rétroéclairage MiniLED, une couche Quantum Dot, Google TV, Dolby Vision, Dolby Atmos et un système de haut-parleurs Harman Kardon. Mais c’est surtout avec les séries JT et JQ que Sharp entend monter en puissance.
La JT8000, attendue dès juin-juillet 2026, incarne le cœur de gamme. Elle mise sur un rétroéclairage MiniLED associé à un système de local dimming pouvant atteindre jusqu’à 400 zones, avec une luminosité annoncée autour de 1 000 cd/m². Proposée en diagonales de 50 à 75 pouces, elle vise un équilibre entre performances HDR, fluidité (grâce à une dalle 144 Hz) et accessibilité tarifaire.
Au-dessus, la JQ8000 joue clairement le rôle de vitrine chez Sharp. Prévue pour septembre 2026, elle pousse plus loin l’intégration du MiniLED avec jusqu’à 750 zones de local dimming, toujours associées à une dalle 144 Hz. Sharp y ajoute un traitement d’image assisté par intelligence artificielle, ainsi qu’un système audio 2.1 signé Harman Kardon, pour renforcer l’expérience aussi bien en cinéma qu’en gaming.
Son Harman Kardon et stratégie multi-OS
Sharp ne se contente pas de faire évoluer la partie image et cherche aussi à soigner l’expérience globale, en travaillant à la fois le son et l’interface.
Côté audio, le constructeur s’appuie sur son partenariat avec Harman Kardon, déjà présent sur la série JP et renforcé sur les modèles supérieurs. La base reste un système 2 voies de 2 x 12 W, accompagné d’une compatibilité Dolby Atmos, avec l’objectif de proposer une restitution plus immersive sans passer par un équipement externe. La JQ8000 pousse l’approche un peu plus loin avec une configuration 2.1, pensée pour apporter davantage de présence dans les basses et renforcer l’impact des contenus cinéma et gaming.
En parallèle, Sharp adopte une stratégie multi-OS pour la partie Smart TV. On retrouve ainsi Google TV sur une partie des modèles, avec son écosystème complet et ses recommandations personnalisées, mais aussi TiVo OS, qui mise sur une approche centrée sur les contenus et la découverte. L’idée est simplement de laisser le choix à l’utilisateur en fonction de ses usages, plutôt que d’imposer une seule interface.
Des prix encore inconnus, mais une promesse d’accessibilité
Il reste néanmoins une inconnue de taille : le prix. Sharp ne communique pour l’instant aucun tarif précis pour les JT8000 et JQ8000, se contentant d’évoquer une volonté de proposer des modèles "accessibles".
Un positionnement qui n’est pas nouveau pour la marque, mais qui prend ici une dimension particulière. En généralisant le MiniLED à l’ensemble de sa gamme, Sharp cherche clairement à rendre cette technologie plus abordable, là où elle reste encore souvent associée au haut de gamme chez certains concurrents.
Reste à voir si cette promesse se traduira concrètement au moment du lancement. Car au-delà des fiches techniques, c’est bien sur le terrain du rapport qualité/prix que Sharp devra convaincre pour s’imposer face à des acteurs déjà très agressifs sur le MiniLED.