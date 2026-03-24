Et justement, les OS de téléviseurs connectés gagnent rapidement du terrain : Android TV est passé de 16 % à 23 % de parts de marché entre 2019 et 2024, Fire OS de 5 % à 12 %, tandis que Tizen culmine à 24 %. Les diffuseurs craignent que ces acteurs ne contrôlent de facto l'accès aux audiences et à la distribution de contenus, au détriment de la concurrence. Ils mentionnent également la puissance des écosystèmes de ces mastodontes, qui ont tout intérêt à inciter leurs utilisateurs à ne pas en sortir.