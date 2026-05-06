Un petit boîtier HDMI fabriqué par ZTE vient d'apparaître discrètement sur les pages africaines de Canal+. Anodin en apparence, il dit beaucoup sur la direction que prend le groupe.
Fini la parabole, fini le gros boîtier sous la télé. Canal+ teste en ce moment un dongle HDMI, comprenez une clé qui se branche directement dans le port HDMI de votre TV, alimentée par USB et pilotée via le Wi-Fi. Le fabricant, c'est ZTE, géant chinois des équipements réseau. Le résultat ressemble à s'y méprendre à un Fire TV Stick ou à un Chromecast, mais avec l'interface Canal+ en natif : direct, replay, VOD, contrôle du direct, multi-live pour le sport, catalogue de plus de 100 000 programmes et contenus en 4K. Tout ça sous Android TV, selon les captures visibles sur le site du groupe. C'est ce qu'on appelle une solution 100 % OTT : pas de satellite, pas d'installation, juste une connexion internet.
L'Afrique comme laboratoire grandeur nature
Pour l'instant, ce dongle n'existe que sur les pages africaines de Canal+ au Togo, au Mali et au Burkina Faso. Il accompagne une offre Access+ à 15 000 FCFA par mois, soit environ 23 euros, incluant une sélection de chaînes Canal+ et des contenus locaux. Ce choix géographique n'est pas un hasard puisque Canal+ vient de finaliser le rachat de MultiChoice, le leader de la télé payante en Afrique anglophone et lusophone, pour environ 2,5 milliards d'euros, c'est d'ailleurs la plus grosse acquisition de son histoire. Le groupe revendique désormais plus de 40 millions d'abonnés sur le continent.
Sauf que MultiChoice traîne un problème structurel : sa base d'abonnés continue de fondre, grignotée par la concurrence du streaming mondial et la pression sur le pouvoir d'achat local. Dans ce contexte, un dongle à bas coût, sans parabole ni technicien à domicile, est une réponse logique en vue d'accélérer la transition vers le streaming là où l'internet mobile progresse vite, sans les contraintes lourdes du satellite.
Canal+ vs Amazon, Google et Apple : la guerre de l'interface
La vraie question pour la France, c'est celle du contrôle. Aujourd'hui, un abonné Canal+ qui regarde myCanal sur son Fire TV Stick navigue dans l'univers d'Amazon avant d'arriver au contenu. C'est Amazon qui recommande, Amazon qui fidélise, Amazon qui capte la relation client.
Un dongle propriétaire inverserait ce rapport de force et Canal+ pourrait prendre la main sur l'expérience utilisateur de bout en bout, comme le fait Apple TV+ sur ses propres appareils. C'est exactement ce que font les grands acteurs du streaming depuis des années, construire leur propre matériel pour ne plus dépendre des plateformes tierces.
Canal+ propose déjà son appli sur Smart TV, Apple TV et Fire TV, et continue de vendre son décodeur maison pour les usages premium. Un dongle à prix d'entrée réduit viendrait combler un angle mort, sur les téléviseurs non connectés d'abord, mais aussi pour les abonnés réticents à payer pour un décodeur complet.
Trop tôt pour crier victoire
Bien sûr, rien ne dit que ce produit débarquera en France. L'expérimentation africaine peut très bien rester africaine, d'autant que le marché hexagonal a ses propres contraintes, avec les opérateurs télécoms, les box internet, et un écosystème déjà bien installé. Mais l'existence même de ce dongle confirme bien que Canal+ ne compte pas laisser Amazon, Google et Apple décider seuls de la façon dont ses abonnés consomment ses contenus. L'Afrique est le terrain d'essai. La suite dépendra sans doute des chiffres.