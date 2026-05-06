Fini la parabole, fini le gros boîtier sous la télé. Canal+ teste en ce moment un dongle HDMI, comprenez une clé qui se branche directement dans le port HDMI de votre TV, alimentée par USB et pilotée via le Wi-Fi. Le fabricant, c'est ZTE, géant chinois des équipements réseau. Le résultat ressemble à s'y méprendre à un Fire TV Stick ou à un Chromecast, mais avec l'interface Canal+ en natif : direct, replay, VOD, contrôle du direct, multi-live pour le sport, catalogue de plus de 100 000 programmes et contenus en 4K. Tout ça sous Android TV, selon les captures visibles sur le site du groupe. C'est ce qu'on appelle une solution 100 % OTT : pas de satellite, pas d'installation, juste une connexion internet.