Comme l'indique FrenchBreaches, les pirates sont entrés pour la première fois dans le service vulnérable le 27 septembre au soir, d'après la chronologie de l'intrusion. Ils ont multiplié les accès pendant plus d'une semaine, avant une extraction massive des fiches clients les 4 et 5 octobre, et Medialog a bloqué l'intrusion le 5 octobre à 11 h 03. Leur butin est d'environ 135 Go de fiches complètes.

Sur chaque fiche, l'hôtel avait enregistré l'identité du voyageur, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, ses adresses postale et électronique, son téléphone et le détail de ses séjours, jusqu'au numéro de chambre et au montant des arrhes versées. Dans sa notification aux établissements, Medialog précise qu'« aucune donnée de carte bancaire n'est concernée », rapporte Cyberattaque.org. Les numéros de pièces d'identité n'étaient pas non plus accessibles aux pirates.

Les escrocs ont exploité ces informations presque aussitôt. Des clients d'hôtels ont reçu des messages frauduleux avec leur véritable réservation et un lien vers un faux site de paiement, sur WhatsApp. Quand le voyageur retrouve dans le message la date de son arrivée et le montant exact de ses arrhes, il a peu de raisons de se méfier. Fin septembre, les pirates qui ont visé Shipup, prestataire de suivi de colis de Carrefour, n'avaient récupéré que des noms, des e-mails et des numéros de téléphone, de quoi envoyer de faux avis de livraison. Avec les fiches de Medialog, les escrocs connaissent en plus le séjour prévu, à la chambre près. En novembre 2025, des clients de Booking.com ont d'ailleurs payé une seconde fois leur séjour, aux pirates cette fois, après des messages construits sur les détails réels de leur réservation.