Ces informations ne suffisent pas à payer ou à se connecter à un compte Carrefour. Elles rendent en revanche les tentatives de phishing plus crédibles. Un fraudeur qui connaît votre nom, votre e-mail et votre téléphone peut se faire passer pour l'enseigne ou pour un transporteur. Il peut évoquer une commande ou un remboursement pour vous piéger. En début de mois, nous rapportions comment un faux courrier reprenant l'identité visuelle de la DGFiP avait ciblé des personnes déjà touchées par la fuite Colis Privé. Un simple QR code suffisait à rediriger la victime vers un site de phishing. Les clients de Carrefour qui ont des questions peuvent écrire à droitsdespersonnes@serviceclients-carrefour.com.