La SIF sera dirigée par Jay Clayton, directeur du renseignement national et désormais principal responsable de l’IA au sein de l’administration Trump. Autour de lui siégeront notamment le président de la Federal Trade Commission Andrew Ferguson, le responsable technologique du Pentagone Emil Michael et Scott Kupor, directeur de l’Office of Personnel Management.

Le groupe doit coordonner les échanges de Washington avec les consommateurs, les organisations d’intérêt public et religieuses, les opérateurs d’infrastructures critiques et les entreprises d’IA. Le choix d’inclure explicitement les organisations religieuses dans cette liste interpelle, sans qu’un rôle particulier leur soit pour l’instant attribué.

Jay Clayton et sa task force disposent maintenant de 120 jours pour remettre un rapport sur les risques et les opportunités de l’IA, ainsi que sur le rôle que devrait jouer l’État fédéral. Le groupe examinera notamment les mécanismes actuels de signalement des piratages et autres incidents, puis pourra proposer de renforcer la réponse des autorités.

Pour l’Américain moyen, la promesse tient donc surtout à une meilleure coordination en cas de problème. Aucune nouvelle protection juridiquement contraignante n’accompagne pour l’instant l’annonce.