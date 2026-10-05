La NVIDIA Shield TV Pro passe de 199 à 299 dollars aux États-Unis. Une hausse de 50 % pour un appareil lancé en 2019 et dont le matériel n’évolue pas. NVIDIA invoque la flambée du coût des composants, notamment de la mémoire, et arrête parallèlement la production de la Shield TV standard.
Cent dollars de plus, sans nouveau processeur ni de mémoire supplémentaire ou de stockage. Depuis le 2 octobre, la Shield TV Pro coûte 299,99 dollars aux États-Unis, contre 199,99 dollars auparavant. Le boîtier reste pourtant celui lancé en 2019, avec son Tegra X1+, ses 3 Go de RAM et ses 16 Go de stockage.
NVIDIA a confirmé cette augmentation à Ars Technica. Dans une déclaration transmise au média américain, le constructeur explique que le coût des composants, « notamment de la mémoire », a fortement augmenté dans l'ensemble de l'industrie.
La même Shield, des composants bien plus chers
La tension sur la mémoire n'est pas qu'un prétexte sorti de nulle part. TrendForce estime encore que les prix contractuels de la DRAM conventionnelle devraient progresser de 10 à 15 % au quatrième trimestre 2026, alors que les fabricants privilégient toujours davantage les capacités destinées aux serveurs et aux applications liées à l'IA. En début d'année, les hausses avaient été autrement plus brutales.
Cela ne signifie toutefois pas que les 3 Go de mémoire de la Shield justifient à eux seuls 100 dollars supplémentaires. NVIDIA ne détaille ni l'évolution précise de son coût de fabrication ni celle de sa marge. La mémoire n'est d'ailleurs qu'un des composants cités par le constructeur.
Le paradoxe est par ailleurs assez savoureux car NVIDIA est l'un des principaux bénéficiaires de l'explosion des investissements dans l'IA, mais sa vieille box Android TV subit à son tour les tensions que cette demande contribue à créer sur certaines chaînes d'approvisionnement.
Surtout, NVIDIA fabrique encore réellement la Shield TV Pro. Andrew Bell, Senior Vice President of Hardware Engineering chez NVIDIA, expliquait en janvier à Ars Technica que les ventes étaient restées étonnamment stables et que l'entreprise écoulait toujours les unités qu'elle produisait.
Le ticket d'entrée double chez NVIDIA
Autre changement : NVIDIA confirme désormais avoir arrêté la production de la Shield TV standard afin de concentrer ses capacités sur la version Pro. Le mouvement était perceptible depuis juillet, lorsque le modèle à 149,99 dollars avait disparu de nombreux revendeurs. NVIDIA affirmait alors simplement qu'il était largement en rupture de stock et ne confirmait pas encore son abandon. Aux États-Unis, le prix minimal pour acheter une Shield neuve passe donc de 149,99 à 299,99 dollars.
À ce tarif, la Shield conserve néanmoins un argument assez unique : son suivi logiciel. NVIDIA entretient encore la plateforme plus de dix ans après le lancement du premier modèle en 2015, y compris avec des correctifs pour les générations les plus anciennes. Elle reste également appréciée pour Plex Media Server, ses deux ports USB 3.0 et sa large prise en charge des formats audio et vidéo.
En France, aucune hausse similaire n'est encore visible : Fnac et Boulanger affichent toujours la Shield TV Pro à 219,99 euros ce 5 octobre, même si elle est actuellement indisponible chez les deux enseignes. À titre de comparaison, le Google TV Streamer est affiché à 119 euros et l'Apple TV 4K débute à 229 euros, tandis que le nouveau Fire TV Stick 4K d'Amazon coûte 74,99 euros hors promotion.