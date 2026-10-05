À ce tarif, la Shield conserve néanmoins un argument assez unique : son suivi logiciel. NVIDIA entretient encore la plateforme plus de dix ans après le lancement du premier modèle en 2015, y compris avec des correctifs pour les générations les plus anciennes. Elle reste également appréciée pour Plex Media Server, ses deux ports USB 3.0 et sa large prise en charge des formats audio et vidéo.



En France, aucune hausse similaire n'est encore visible : Fnac et Boulanger affichent toujours la Shield TV Pro à 219,99 euros ce 5 octobre, même si elle est actuellement indisponible chez les deux enseignes. À titre de comparaison, le Google TV Streamer est affiché à 119 euros et l'Apple TV 4K débute à 229 euros, tandis que le nouveau Fire TV Stick 4K d'Amazon coûte 74,99 euros hors promotion.