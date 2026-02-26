Sur le papier, elle prend de l'âge, pas loin de 8 ans tout de même ! Pourtant, elle est toujours bien vivante dans les salons. La Nvidia Shield TV incarne depuis plusieurs années un paradoxe assez rare dans le monde des box multimédias.
En 2026, ce paradoxe se confirme encore avec l’arrivée d’une nouvelle mise à jour logicielle. Pas de révolution annoncée, mais une série de correctifs et d’ajustements qui témoignent d’un engagement logiciel toujours intact de la part de Nvidia et rare sur le segment des passerelles multimédia.
Une mise à jour modeste, mais loin d’être anodine
Après une récente mise à jour, en novembre dernier, Nvidia remet le couvert avec l'update Shield Experience Upgrade 9.2.4. Une nouvelle version n’introduit pas de fonctionnalité spectaculaire, mais qui témoigne néanmoins de la longévité rare du boîtier ! Nvidia reste fidèle à une logique de mise à jour incrémentale, centrée sur la stabilité et la fiabilité. En premier lieu, les correctifs de sécurité s'alignent à janvier 2026, un détail en apparence, mais loin d’être anodin pour un appareil lancé… en 2015 dans sa première version.
Surtout, cette mise à jour s’attaque à plusieurs irritants bien identifiés par les utilisateurs de la Shield TV. Problèmes de lecture sur Disney+, bugs liés au mode veille, comportements erratiques du HDMI-CEC ou encore déconnexions intempestives de télécommandes Bluetooth tierces : autant de soucis du quotidien que Nvidia cherche ici à corriger. Des ajustements concrets, très attendus, notamment par les utilisateurs équipés de barres de son, d’amplis home-cinéma ou de périphériques connectés.
Rien de révolutionnaire, donc, mais une attention portée à des détails qui font la différence à l’usage — et qui expliquent en grande partie pourquoi la Shield reste encore aujourd’hui une référence pour de nombreux foyers.
La Shield TV, un contre-modèle dans l’écosystème Android TV
Cette nouvelle mise à jour illustre surtout une réalité devenue rare : un support logiciel sur le très long terme, y compris pour des modèles vieux de près de dix ans. Là où beaucoup de box Android TV disparaissent du radar après deux ou trois ans, Nvidia continue d’assurer le suivi de l’ensemble de sa gamme Shield, y compris les modèles les plus anciens.
Un choix qui contraste fortement avec l’état actuel du marché. Faute de véritables successeurs haut de gamme et face à une offre parfois limitée à des solutions d’entrée ou de milieu de gamme, la Shield conserve un statut à part. Certes, son hardware commence à accuser le poids des années, et certains standards modernes lui échappent encore. Mais tant que le logiciel suit, l’expérience reste solide, cohérente et fiable.
En attendant un hypothétique retour matériel (que Nvidia n’exclut toujours pas sans l’annoncer, voir notre précédent article) la Shield TV continue donc de vivre, mise à jour après mise à jour. Un cas presque unique dans l’univers Android TV, et une leçon de durabilité que peu de constructeurs semblent prêts à suivre.