Après une mise à jour qui lui a fait le plus grand bien l'an dernier à la même période, la Nvidia Shield TV a encore le droit a quelques améliorations, notamment avec la correction d'un méchant bug audio sur Disney+.
Baptisée Shield Experience 9.2.2, cette mise à jour ne révolutionne pas l’interface ni les fonctionnalités, mais s’attaque à plusieurs irritants du quotidien, avec un accent fort sur l’accessibilité et la stabilité générale du système.
Des améliorations d’accessibilité attendues
Par petites touches, la Nvidia Shield TV continue de se bonifier. Parmi les améliorations du moment, pour la première fois, la Shield TV émet un signal sonore lors de l’appairage de la télécommande ou d’une manette. Une petite nouveauté, mais qui facilite la vie des utilisateurs qui ne peuvent pas se fier uniquement aux indications à l’écran.
Nvidia ajoute aussi Bounce Keys, un filtre destiné à éviter les appuis répétés involontaires, tout en révisant la gestion du délai de répétition des touches.
Autre avancée notable : le TalkBack (qui lit à voix haute les éléments à l'écran) gagne le support de 23 langues supplémentaires, rendant l’interface nettement plus inclusive dans les foyers multilingues.
Un correctif majeur pour Disney+
Nvidia corrige surtout l’un des bugs les plus signalés ces derniers mois : les coupures audio dans Disney+. La mise à jour 9.2.2 annonce enfin un correctif, ce qui devrait soulager les utilisateurs équipés de barres de son ou d’amplis home-cinéma. Nvidia indique aussi avoir intégré d’autres optimisations en arrière-plan, liées à la compatibilité HDMI, aux applications et à la réactivité générale de l’interface.
Une mise à jour de maintenance, mais essentielle
Pas de nouvelle fonctionnalité phare, pas de refonte visuelle : Nvidia privilégie la fiabilité d’un appareil toujours très utilisé pour le streaming 4K, le cloud gaming et l’émulation. Le constructeur rappelle d’ailleurs que les retours envoyés directement depuis la Shield TV jouent un rôle clé dans ces optimisations successives.
La mise à jour 9.2.2 peut donc paraître discrète, mais elle renforce un écosystème qui reste l’un des plus durablement suivis du marché. Pour les utilisateurs touchés par les coupures audio ou nécessitant des options d’accessibilité plus avancées, elle devient tout simplement indispensable.