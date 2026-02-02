La Nvidia Shield pourrait ne pas avoir dit son dernier mot ! Récemment interrogé, un cadre dirigeant de Nvidia a laissé entendre qu’un nouveau modèle de la célèbre box Android TV restait une possibilité, sans toutefois évoquer de calendrier précis.
Voilà une perspective qui tranche avec la situation actuelle de la Shield.
Huit ans après son lancement, et toujours commercialisée dans sa version 2019, la Nvidia Shield TV continue de faire figure d’exception sur le marché, grâce à un suivi logiciel exemplaire, rare dans un écosystème pourtant habitué à des cycles de vie assez rapides.
Une Shield vieillissante, mais toujours soutenue
C’est à l’occasion d’un long entretien accordé à Ars Technica qu’Andrew Bell, vice-président senior de l’ingénierie matérielle chez Nvidia, a évoqué l’avenir de la Shield TV. Sans jamais confirmer l’arrivée d’un successeur, le dirigeant reconnaît qu’il aimerait « voir émerger une nouvelle Shield TV un jour », laissant entendre que l’idée n'a pas été mise de côté chez Nvidia.
Un discours qui s’inscrit dans une philosophie bien connue chez Nvidia : celle d’un support logiciel sur le très long terme. La Shield, lancée initialement en 2015 puis mise à jour en 2017 et 2019, continue aujourd’hui de recevoir des évolutions majeures d’Android TV, ainsi que des correctifs de sécurité. Une promesse formulée dès l’origine du projet, au point d’être devenue une référence en interne, souvent citée pour illustrer cette philosophie.
Ce suivi explique en grande partie pourquoi la Shield 2019 se vend encore correctement, malgré un hardware désormais ancien. Les utilisateurs savent qu’ils investissent dans un produit durable, stable et maintenu, loin des standards habituels du marché.
Pourquoi un nouveau modèle finira par s’imposer
Reste que le monde du streaming a profondément évolué depuis 2019. L’actuelle Shield commence à montrer ses limites face à des formats désormais incontournables. L’absence de décodage matériel VP9 Profile 2 empêche par exemple l’accès au HDR sur YouTube, tandis que le codec AV1, de plus en plus répandu, n’est pas pris en charge.
Un éventuel retour de la Shield serait donc l’occasion pour Nvidia de se remettre à niveau technologiquement : AV1, HDR10+, profils récents de Dolby Vision… autant de standards devenus courants sur les téléviseurs et box récentes, mais absents de la Shield actuelle.
Au-delà des codecs, c’est plus largement la plateforme matérielle de la Shield qui accuse aujourd’hui le poids des années. Toujours basée sur le Nvidia Tegra X1+, un SoC introduit en 2019, la box montre désormais ses limites : absence de décodage AV1, prise en charge HDR incomplète, profils Dolby Vision vieillissants, ou encore manque de certaines évolutions HDMI devenues courantes.
Pour autant, Nvidia ne semble pas pressé. Le message est clair : pas de nouvelle Shield sans véritable rupture. En attendant, la firme préfère capitaliser sur un produit culte, soutenu bien au-delà de ce que propose la concurrence. Un pari risqué à long terme, mais qui continue, pour l’instant, de séduire une communauté fidèle.