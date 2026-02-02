Au-delà des codecs, c’est plus largement la plateforme matérielle de la Shield qui accuse aujourd’hui le poids des années. Toujours basée sur le Nvidia Tegra X1+, un SoC introduit en 2019, la box montre désormais ses limites : absence de décodage AV1, prise en charge HDR incomplète, profils Dolby Vision vieillissants, ou encore manque de certaines évolutions HDMI devenues courantes.



Pour autant, Nvidia ne semble pas pressé. Le message est clair : pas de nouvelle Shield sans véritable rupture. En attendant, la firme préfère capitaliser sur un produit culte, soutenu bien au-delà de ce que propose la concurrence. Un pari risqué à long terme, mais qui continue, pour l’instant, de séduire une communauté fidèle.