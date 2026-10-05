Détail important, Open Cosmos dispose désormais des moyens de ses premières ambitions. Le 14 septembre, il y a moins d'un mois donc, la société qui fêtait ses dix ans d'existence l'an passé a annoncé une levée de 300 millions d'euros menée par Lightrock, aux côtés notamment d'ETF Partners et de l'Institut Català de Finances. Cet argent doit lui permettre d'étendre sa production en série de satellites et d'étoffer ses services de connectivité et de renseignement. Avec quatre usines en Europe et présente au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal et en Grèce, Open Cosmos revendique plus de 370 millions de dollars de contrats en trois ans et demi, et cinq années consécutives de croissance rentable. Les infrastructures spatiales deviennent « aussi essentielles que l'énergie, les réseaux numériques et les transports », rappelle son patron.