« Nous avons confirmé un accès non autorisé à notre compte sur X, notamment des publications qui ne provenaient pas de Microsoft », a indiqué Brent Colburn, porte-parole de l’entreprise, à The Verge. Il a ajouté que le compte avait été sécurisé et les publications non autorisées supprimées, avant de préciser que Microsoft poursuivait son enquête sur les circonstances de l’intrusion.

Une trentaine de minutes après la suppression des premières publications, un message d’excuses a été mis en ligne sur le compte, puis effacé à son tour. Dans ce texte, Microsoft affirmait n’avoir « ni autorisé, ni parrainé, ni approuvé » la création ou la promotion d’un quelconque jeton lié à sa marque. L’éditeur promettait aussi d’engager « les poursuites judiciaires appropriées pour faire retirer le jeton non autorisé ».

Les pirates ont monté un « pump and dump » classique. Dans ce type d’escroquerie, les promoteurs d'un jeton en achètent une grande quantité à bas prix, attirent ensuite les acheteurs grâce à une caution prestigieuse et revendent tout au plus haut, si bien que les derniers arrivés gardent des jetons sans valeur. Pour ces escrocs, le compte officiel de Microsoft était une vitrine idéale, et ils ont ajouté l’allusion à l’action $MSFT pour donner au jeton une fausse apparence de sérieux. À ce stade, personne n’a publié le nombre d’acheteurs piégés ni les sommes encaissées par les pirates. En septembre 2024, des fraudeurs avaient piraté le compte d’OpenAI sur X pour vendre un faux jeton $OpenAI, huit mois après le détournement du compte de Mandiant, filiale de Google.