Le réseau CPC rassemble les autorités nationales chargées du droit de la consommation. Sous la coordination de la Commission européenne, il intervient lorsque des consommateurs de plusieurs États membres sont lésés. À l’issue d’une analyse du marché, le réseau a ouvert de nouvelles enquêtes sur neuf jeux. Les autorités examinent Minecraft chez Mojang, filiale de Microsoft, Candy Crush Saga chez King, Valorant chez Riot Games, Clash of Clans chez Supercell, For Honor chez Ubisoft, Hunt: Showdown 1896 chez Crytek, Forge of Empires chez InnoGames, Mech Arena chez Plarium et Gardenscapes chez Playrix.

Pour chacun de ces titres, les éditeurs doivent indiquer le prix réel des objets et des monnaies virtuelles à acheter pour jouer. Bruxelles leur demande aussi de renoncer aux monnaies multiples et aux taux de change internes, avec lesquels le joueur perd de vue ce qu’il dépense vraiment. Dans la boutique, aucun joueur ne doit être contraint d’acheter une quantité excessive de gemmes ou de pièces pour progresser, et chacun doit recevoir une information claire avant de payer. En outre, les éditeurs doivent informer les joueurs de leur droit de rétractation de 14 jours, y compris pour la monnaie virtuelle non dépensée. Enfin, le réseau CPC exige des conditions générales équitables, avec des garanties adaptées pour les enfants.

En parallèle, le réseau mène depuis le début de l’année une autre action avec Activision Blizzard au sujet de Diablo Immortal et de Call of Duty Mobile. Outre la vente de monnaie virtuelle, les autorités examinent dans ce dossier la collecte des données des joueurs, d’éventuels mécanismes de conception addictive, les réglages par défaut du contrôle parental, le marketing adressé directement aux enfants et le blocage unilatéral de comptes.