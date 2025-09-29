Si, aux États-Unis, la Federal Trade Commission et le Bureau de protection financière des consommateurs ont récemment tiré la sonnette d'alarme, il en va de même de notre côté de l'Atlantique : en 2023, par exemple, le Parlement européen a publié un rapport demandant à ce que les éditeurs soient plus clairs et transparents sur les achats possibles, pour permettre aux parents de mieux encadrer leurs enfants.