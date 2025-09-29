Plus d'1 parent sur 3 a déjà reçu une facture de jeux vidéo gratinée suite aux dépenses involontaires de ses enfants. Un fléau auquel a décidé de se confronter Nick Pompa, créateur de l'appli Lootlock.
Les pratiques des éditeurs de jeux vidéos, qui incitent le jeune public à dépenser toujours plus, suscitent beaucoup d'inquiétudes. De nombreux organismes, comme l'UFC-Que Choisir par exemple, les ont dénoncées et en 2023, les députés de l'Union Européenne s'étaient également penchés sur le problème. Un jeune papa vient aussi de développer une app pour aider les parents et les enfants à reprendre le contrôle. On fait le point.
Les microtransactions, bête noire des parents
Vous avez déjà failli vous étouffer en découvrant une facture de jeux vidéo bourrée de frais cachés, causés par votre enfant ? Vous n'êtes pas le seul : les éditeurs rivalisent, en effet, d'ingéniosité pour pousser les enfants à faire des achats au sein de leurs jeux et multiplier les microtransactions.
Si, aux États-Unis, la Federal Trade Commission et le Bureau de protection financière des consommateurs ont récemment tiré la sonnette d'alarme, il en va de même de notre côté de l'Atlantique : en 2023, par exemple, le Parlement européen a publié un rapport demandant à ce que les éditeurs soient plus clairs et transparents sur les achats possibles, pour permettre aux parents de mieux encadrer leurs enfants.
Du côté du secteur privé, des initiatives se mettent également en place pour mettre fin aux douloureuses factures surprises. Une innovation, qui sera présentée le mois prochain lors de l'évènement Disrupt 2025 de TechCrunch, s'est penchée sur le problème.
Lootlock, une app pour contrôler les dépenses vidéoludiques familiales
C'est en discutant avec un ami père de trois enfants, tous passionnés de jeux vidéo, que Nick Pompa, lui-même père de deux jeunes enfants, a eu l'idée de Lootlock. Limitée aux jeux vidéos et conçue pour dire adieu aux frais imprévus, cette appli permet aux parents d'ajouter une carte numérique prépayée au portefeuille virtuel de leur appareil.
Lootlock a une approche globale. Comme l'explique son site web, « il ne s’agit pas seulement de bloquer les dépenses, mais de créer des habitudes financières intelligentes qui durent toute une génération. » L'appli est gamifiée : les enfants peuvent créer des avatars et gagner des point pour débloquer des équipements s'ils se comportent bien. Il est également possible de :
- Définir des budgets mensuels ou hebdomadaires par enfant et même par jeu ;
- Faire en sorte que la somme soit disponible dans son intégralité ou non ;
- Donner une prime si l'enfant a accompli une tâche prédéfinie ;
- Approuver l'augmentation du solde via un SMS ;
- Consulter des rapports et analyses.
Lootlock est accessible gratuitement en mode limitée et deux formules payantes, proposées à des tarifs abordables (2 et 4 dollars) permettent d'aller plus loin. Cette appli tiendra-t-elle ses promesses ? L'avenir nous le dira.