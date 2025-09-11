Sur l'app Firewalla, les parents pouvaient choisir d'approuver ou de bloquer une app et de fixer une limite de temps. Désormais, ils peuvent aussi utiliser Disturb et perturber l'expérience de leur enfant au cas par cas : il est, en effet, possible de simuler une mauvaise connexion sur internet mais aussi sur les applications Netflix, Roblox, TikTok ou YouTube (d'autres services seront ajoutés au fur et à mesure).