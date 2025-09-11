Jusqu'où iriez vous pour empêcher vos enfants de rester collés aux écrans ? Un nouvel outil est capable de simuler une mauvaise connexion pour persuader vos enfants de lâcher leurs portables. Oui, oui, vous avez bien lu.
- Firewalla a lancé une fonctionnalité appelée « Disturb » pour simuler une mauvaise connexion internet et dissuader les enfants des écrans.
- Cette option permet aux parents de choisir quand et comment perturber l'expérience numérique de leurs enfants.
- Bien que cela puisse aider à réduire le temps d'écran, des questions subsistent sur les impacts émotionnels sur les enfants.
Alors que les écrans se multiplient dans nos vies et celles de nos enfants, les services de contrôle parental ont le vent en poupe. Obligatoires sur tous les appareils connectés vendus en France depuis juillet 2024, ces outils sont de plus en plus utilisés.
Les fournisseurs rivalisent d'ingéniosité dans ce domaine : JBL a, par exemple, récemment étendu ce contrôle sur les casques audio, ByteDance a ajouté de nouvelles fonctions sur TikTok et OpenAI a également rendu ChatGPT plus sûr. L'app Firewalla a, quant à elle, décidé d'aller hors des sentiers battus.
Une dissuasion plutôt qu'un blocage strict
Conçu pour protéger les réseaux locaux des menaces en ligne, Firewalla se présente sous la forme d'un petit boîtier à connecter sur une box internet ou un routeur. Il est commandé via une application mobile du même nom, qui intègre un contrôle parental. Elle a reçu hier une mise à jour des plus étonnantes.
L'équipe Firewalla a, en effet, lancé une fonctionnalité expérimentale, intégrée dans la version 1.66 de son application mobile. Répondant au nom de « Disturb », elle a pour objectif d'aider les enfants à prendre de meilleures habitudes face aux écrans en perturbant leur expérience.
Au lieu de bloquer de manière pure et simple les écrans, l'outil simule une mauvaise connexion afin de dissuader l'utilisateur : « Firewalla ralentit le trafic vers les applications sélectionnées, les rendant frustrantes ou moins agréables à utiliser, sans bloquer complètement l'accès, encourageant les utilisateurs à faire une pause par eux-mêmes », explique notamment le guide d'utilisation.
Un outil personnalisable qui a toutefois un défaut
Sur l'app Firewalla, les parents pouvaient choisir d'approuver ou de bloquer une app et de fixer une limite de temps. Désormais, ils peuvent aussi utiliser Disturb et perturber l'expérience de leur enfant au cas par cas : il est, en effet, possible de simuler une mauvaise connexion sur internet mais aussi sur les applications Netflix, Roblox, TikTok ou YouTube (d'autres services seront ajoutés au fur et à mesure).
Il est également possible de « programmer des règles de perturbation pour qu'elles se produisent pendant certaines périodes d'une journée, d'une semaine ou en tant que règle ponctuelle ». Pour aller plus loin, les parents peuvent aussi choisir le niveau de perturbation (entre « Gênant » et « Super gênant ») ou le personnaliser eux-mêmes.
Si tout ceci peut sembler anodin, Disturb doit malgré tout être pris avec des pincettes. Il faut, en effet, se demander quelles conséquences ce genre d'outil peut avoir sur son enfant et comment ce dernier peut réagir sur le court mais aussi le long terme : colère, anxiété, ou autre. Sans doute les experts en santé mentale et développement de l'enfant auront-ils leur mot à dire sur la question.
Pour l'heure, Disturb est disponible en version bêta. L'équipe Firewalla espère améliorer cet outil grâce aux retours des utilisateurs.