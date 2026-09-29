Samsung régnait encore presque sans partage sur les téléviseurs MiniLED en 2022. Trois ans plus tard, TCL et Hisense ont pris le dessus, au point de creuser désormais l’écart avec le géant coréen. Une évolution qui raconte aussi le déplacement rapide du centre de gravité du marché TV vers les fabricants chinois.
Le rapport de force a changé à une vitesse assez spectaculaire. Selon les données d’Omdia, Samsung représentait encore 76 % des livraisons mondiales de téléviseurs LCD MiniLED en 2022. TCL suivait très loin derrière avec 12 %, tandis que Hisense ne pesait alors que 2 %.
Depuis, la hiérarchie s’est complètement retournée. Les deux constructeurs chinois ont dépassé Samsung au cours de l’année 2024, avant d’accentuer leur avance en 2025. Les graphiques publiés par Omdia montrent ainsi à quel point la progression de TCL et Hisense a été rapide sur un marché que Samsung avait pourtant largement contribué à populariser avec ses téléviseurs Neo QLED.
TCL et Hisense ont changé d’échelle
Ce basculement ne se résume pas aux seules parts de marché. TCL et Hisense ont également accéléré sur le terrain technique, en multipliant les modèles MiniLED et en augmentant fortement le nombre de zones de local dimming sur leurs références les plus ambitieuses.
Ce renversement est d’autant plus symbolique que Samsung, TCL et Hisense avaient encore créé ensemble la QLED Alliance en 2017, avec l’objectif commun de promouvoir les téléviseurs LCD à boîtes quantiques face à l’OLED. Neuf ans plus tard, leurs stratégies divergent largement.
Hisense pousse désormais fortement le RGB MiniLED, tandis que TCL continue de miser sur le MiniLED associé à ses technologies de quantum dots. Samsung, de son côté, augmente progressivement son exposition à l’OLED tout en réorganisant son offre LCD.
Samsung tente désormais de revenir par les prix
Le constructeur coréen n’a toutefois pas abandonné le MiniLED. En 2026, il a lancé une nouvelle gamme simplement baptisée « MiniLED », moins coûteuse que ses NeoQLED traditionnels. Selon Omdia, Samsung réduit ici les coûts en supprimant la couche de quantum dots et en utilisant des MiniLED blanches. Le groupe envisagerait même de remplacer progressivement une partie de ses QLED grand public par cette nouvelle famille de produits.
Cette stratégie n’est d’ailleurs pas passée inaperçue chez TCL, qui conteste aux États-Unis l’utilisation de l’appellation Mini LED pour certains de ces modèles, estimant qu’un téléviseur dépourvu de quantum dots et de véritable local dimming ne devrait pas pouvoir se réclamer de cette catégorie.
Samsung pourrait donc tenter de regagner du terrain en abaissant les prix, mais le paysage n’a plus grand-chose à voir avec celui de 2022. TCL et Hisense ne jouent plus seulement les challengers : sur le MiniLED, ce sont désormais eux qui donnent le rythme.