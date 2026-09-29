Le rapport de force a changé à une vitesse assez spectaculaire. Selon les données d’Omdia, Samsung représentait encore 76 % des livraisons mondiales de téléviseurs LCD MiniLED en 2022. TCL suivait très loin derrière avec 12 %, tandis que Hisense ne pesait alors que 2 %.



Depuis, la hiérarchie s’est complètement retournée. Les deux constructeurs chinois ont dépassé Samsung au cours de l’année 2024, avant d’accentuer leur avance en 2025. Les graphiques publiés par Omdia montrent ainsi à quel point la progression de TCL et Hisense a été rapide sur un marché que Samsung avait pourtant largement contribué à populariser avec ses téléviseurs Neo QLED.