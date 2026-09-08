L’ambiguïté dépasse d’ailleurs la seule série M. Selon Tom's Guide, Samsung a confirmé que le M70H et le QN70H, un NeoQLED plus haut de gamme, prennent tous deux en charge ce « Supreme MiniLED Dimming » logiciel. Cela ne signifie pas nécessairement que leurs rétroéclairages sont identiques, mais l’emploi d’une même appellation pour des architectures potentiellement différentes ne facilite guère leur compréhension.



Le terme MiniLED décrit avant tout la taille réduite des diodes constituant le rétroéclairage. Il ne garantit pas à lui seul leur implantation derrière toute la dalle, ni la présence d’un nombre minimal de zones. L’affaire repose donc sur l’écart entre cette définition technique assez large et les performances auxquelles le Mini LED est désormais associé auprès du public.



Samsung rejette les accusations et affirme qu’il défendra vigoureusement l’exactitude de ses descriptions commerciales.