Depuis plusieurs années, Samsung déclinait ses LCD à Quantum Dots en deux grandes familles : les QLED, équipés d’un rétroéclairage LED classique, et les NeoQLED, qui associent ces mêmes Quantum Dots à un rétroéclairage MiniLED.



La gamme 2026 avait déjà rebattu les cartes. Comme nous l’expliquions en avril, le M70H est devenu la nouvelle porte d’entrée vers le MiniLED chez Samsung, tandis que le NeoQLED occupe désormais un segment intermédiaire. Selon ETNews, ce repositionnement s’accompagnerait d’un recul beaucoup plus profond des téléviseurs LCD à Quantum Dots, Samsung ayant notamment abandonné sa nouvelle gamme QLED d’entrée de gamme au profit de modèles MiniLED sans couche Quantum Dot.



Le mouvement pourrait ensuite toucher les NeoQLED. D’après les sources industrielles citées par ETNews, leur production serait progressivement réduite, avec des volumes qui pourraient être divisés par deux dès 2027. Samsung étudierait même un arrêt de leur fabrication à partir de 2028.



À ce stade, il s’agit toutefois d’une feuille de route industrielle rapportée par le média coréen, et non d’une annonce officielle du constructeur. Samsung continue d’ailleurs de commercialiser et de promouvoir ses NeoQLED en 2026.