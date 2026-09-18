Le QLED a longtemps été l’un des principaux étendards technologiques de Samsung sur le marché du téléviseur. Mais le constructeur coréen serait désormais en train d’en réduire fortement la place au sein de ses gammes LCD, au profit du MiniLED classique et surtout du MicroRGB.
Le changement était déjà perceptible dans le catalogue Samsung 2026. En avril dernier, nous constations que le nouveau M70H MiniLED occupait désormais le rôle de porte d’entrée vers les téléviseurs LCD premium de la marque, tandis que le Neo QLED glissait vers un segment intermédiaire et que le MicroRGB prenait place tout en haut de la gamme.
D’après de nouvelles informations publiées par le média coréen ETNews, ce repositionnement serait beaucoup plus profond qu’un simple remaniement de catalogue. Samsung Electronics aurait fait passer sa production de téléviseurs utilisant des Quantum Dots (QD) d’environ 10 millions d’unités en 2025 à seulement 2 à 3 millions en 2026, soit une baisse pouvant approcher les 80 %. À titre de comparaison, Samsung produit environ 40 millions de téléviseurs par an.
Du QLED au MiniLED… sans Quantum Dots
Depuis plusieurs années, Samsung déclinait ses LCD à Quantum Dots en deux grandes familles : les QLED, équipés d’un rétroéclairage LED classique, et les NeoQLED, qui associent ces mêmes Quantum Dots à un rétroéclairage MiniLED.
La gamme 2026 avait déjà rebattu les cartes. Comme nous l’expliquions en avril, le M70H est devenu la nouvelle porte d’entrée vers le MiniLED chez Samsung, tandis que le NeoQLED occupe désormais un segment intermédiaire. Selon ETNews, ce repositionnement s’accompagnerait d’un recul beaucoup plus profond des téléviseurs LCD à Quantum Dots, Samsung ayant notamment abandonné sa nouvelle gamme QLED d’entrée de gamme au profit de modèles MiniLED sans couche Quantum Dot.
Le mouvement pourrait ensuite toucher les NeoQLED. D’après les sources industrielles citées par ETNews, leur production serait progressivement réduite, avec des volumes qui pourraient être divisés par deux dès 2027. Samsung étudierait même un arrêt de leur fabrication à partir de 2028.
À ce stade, il s’agit toutefois d’une feuille de route industrielle rapportée par le média coréen, et non d’une annonce officielle du constructeur. Samsung continue d’ailleurs de commercialiser et de promouvoir ses NeoQLED en 2026.
Le MicroRGB prend progressivement le relais
Ce changement de cap s’explique aussi par l’évolution du marché. Les fabricants chinois ont largement démocratisé le QLED, y compris sur des téléviseurs très abordables, réduisant progressivement l’intérêt de cette technologie comme élément de différenciation.
Samsung semble donc vouloir déplacer la compétition ailleurs. Sur le milieu de gamme, le constructeur mise davantage sur le MiniLED sans Quantum Dots, tandis que le haut de gamme LCD doit progressivement basculer vers le MicroRGB, où des LED rouges, vertes et bleues participent directement à la production des couleurs.
Samsung n’est d’ailleurs pas seul à prendre cette direction : Hisense et TCL poussent eux aussi leurs propres téléviseurs RGB MiniLED, signe que cette architecture devient l’un des nouveaux terrains de bataille du LCD premium.
Pour le consommateur, la disparition progressive des Quantum Dots sur certains modèles ne signifie pas automatiquement une baisse de qualité. Le M70H, par exemple, utilise une technologie baptisée "Pure Spectrum Color", censée élargir le gamut sans recourir au QLED. Seules des mesures comparatives permettront toutefois de savoir ce que ces solutions valent réellement face aux anciens QLED et Neo QLED.
Cette évolution ne signifie pas non plus que Samsung abandonne les Quantum Dots dans leur ensemble. Le QD-OLED repose lui aussi sur cette technologie et continue au contraire de prendre de l’importance dans la gamme OLED du constructeur. Selon Omdia, Samsung a écoulé environ 2 millions de téléviseurs OLED en 2025, soit une hausse de 38,1 % sur un an.
Si les informations d’ETNews se confirment, c’est donc surtout une page importante de l’histoire du LCD chez Samsung qui commencerait à se tourner. Près de dix ans après avoir fait du QLED l’un de ses principaux arguments face à l’OLED, le constructeur semble désormais préparer l’après-QLED sur ses téléviseurs LCD.