Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord savoir que le backbone est la colonne vertébrale d'un réseau. On peut parler des grands axes sur lesquels circulent les données avant d'être dispatchées vers chaque site. Avec TESTA-EIRIS, pour Enhanced Infrastructure for Reliable Interconnectivity and Security, l'Union européenne s'offre une colonne bien à elle. Elle sera privée, cloisonnée et transfrontalière, et reliera ses institutions, ses agences et les administrations de ses États membres. Orange y voit une étape importante dans la modernisation des communications européennes, avec un double bénéfice attendu : un réseau plus résilient, et plus souverain.