Ce téléport d'Orange, on parle ici d'une station au sol dédiée aux communications satellites, est installé à dans l'Aube. Il est certifié Tier-4 par la World Teleport Association, un label haut de gamme qui récompense la fiabilité et la sécurité des infrastructures les plus critiques. De quoi rassurer sur la solidité du site, sa résistance aux pannes et sa capacité à accueillir rapidement de nouvelles technologies. La station est désormais équipée d'antennes de dernière génération du Sud-coréen Intellian Technologies. Contrairement aux satellites classiques qui restent fixes dans le ciel, ceux de la constellation Lightspeed filent en orbite basse à toute vitesse. Ces antennes doivent donc les suivre en continu, sans perdre le signal, pour garantir une connexion stable.