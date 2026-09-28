Apple travaillerait finalement sur un successeur à l’actuel Vision Pro, encore très en amont et dont la forme n’est pas arrêtée. Un lancement n'est envisagé que fin 2028 ou début 2029, et rien ne garantit qu’il aboutisse.
L’Apple Vision Pro a réussi à impressionner et à peser, au sens propre. Entre 600 et 650 grammes sur le nez avant même de compter la batterie, le casque d’Apple n’a jamais fait oublier son poids, et l’idée d’une version plus légère traîne depuis son lancement. Après l’abandon du projet Vision Air l’an dernier, une nouvelle piste refait surface, au moment précis où Meta présente ses propres lunettes de réalité virtuelle. Le timing n'a rien d’un hasard, mais le tableau reste bien plus flou qu’un simple « Apple prépare un Vision Pro allégé ».
Un projet précaire, quatre concepts en concurrence
D’après Mark Gurman dans sa newsletter Power On, le successeur du Vision Pro porte le nom de code N224 et n’en est qu’à ses débuts. Gurman le décrit lui-même comme sous « respiration artificielle », tandis qu’Apple évalue la direction à prendre. Une arrivée entre fin 2028 et début 2029 est évoquée, à condition qu’un produit voie le jour. Contrairement à l’ancien projet Vision Air, celui-ci ne viserait pas forcément une offre d’entrée de gamme : il pourrait s’agir d’un vrai successeur du modèle actuel à puce M5, éventuellement proposé moins cher tout en gardant l’expérience haut de gamme.
Faute de consensus, Apple teste environ quatre concepts. L’un conserve la silhouette en forme de casque de ski du Vision Pro actuel, mais en cherchant à l’alléger grâce à de nouveaux matériaux comme le plastique, le titane ou d’autres métaux. Un autre reprend l’idée d'un boîtier externe regroupant calcul et batterie, plus proche d'un all-in-one revisité que d'un casque repensé de zéro. Le reste des pistes n’a pas été détaillé.
Des lunettes avec un boîtier externe, la piste que Meta vient d’imposer
Cette dernière option ressemble étrangement aux Meta VR Glasses dévoilées le 23 septembre : environ 100 grammes sur le visage, un boîtier relié par câble pour le calcul et la batterie, un prix de 1 299 dollars et une sortie prévue au printemps 2027. Soit moins de la moitié du prix du Vision Pro, pour un poids réduit à une fraction du sien. Gurman a d’ailleurs titré sa newsletter en affirmant que ces lunettes sont exactement ce que le Vision Pro aurait dû être.
En interne, la piste ne fait pourtant pas l’unanimité. Certains responsables d’Apple jugent ce boîtier externe peu satisfaisant à l’usage et préféreraient rester sur un design tout-en-un, davantage dans l’ADN de la marque qui fait de la simplicité son argument clé. Le défi technique est réel : loger le calcul dans un accessoire suppose une puce plus économe et une meilleure gestion de la chaleur. Selon 9to5Mac, une future puce de la famille A pourrait y parvenir d’ici deux ans environ, sans ventilation active.
Autre élément qui tempère l’enthousiasme : l’analyste Ming-Chi Kuo avançait début juin que John Ternus avait validé une feuille de route XR ne conservant que deux modèles de lunettes connectées, sans aucun successeur au Vision Pro. La priorité affichée reste d’ailleurs des lunettes sans écran, attendues sous une forme ou une autre d'ici fin 2027.
Le futur casque d'Apple se joue donc sur un point simple : choisir entre un boîtier sur la tête et un boîtier dans la poche, pendant que Meta a déjà tranché à sa place.