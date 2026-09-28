En interne, la piste ne fait pourtant pas l’unanimité. Certains responsables d’Apple jugent ce boîtier externe peu satisfaisant à l’usage et préféreraient rester sur un design tout-en-un, davantage dans l’ADN de la marque qui fait de la simplicité son argument clé. Le défi technique est réel : loger le calcul dans un accessoire suppose une puce plus économe et une meilleure gestion de la chaleur. Selon 9to5Mac, une future puce de la famille A pourrait y parvenir d’ici deux ans environ, sans ventilation active.

Autre élément qui tempère l’enthousiasme : l’analyste Ming-Chi Kuo avançait début juin que John Ternus avait validé une feuille de route XR ne conservant que deux modèles de lunettes connectées, sans aucun successeur au Vision Pro. La priorité affichée reste d’ailleurs des lunettes sans écran, attendues sous une forme ou une autre d'ici fin 2027.

Le futur casque d'Apple se joue donc sur un point simple : choisir entre un boîtier sur la tête et un boîtier dans la poche, pendant que Meta a déjà tranché à sa place.