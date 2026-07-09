Cette annonce s’inscrit dans la continuité d’informations rapportées précédemment. Dès octobre 2025, le journaliste évoquait une mise en pause du projet Vision Air, cette version plus légère et abordable du casque, au profit d’un développement accéléré des lunettes intelligentes destinées à concurrencer les Ray-Ban de Meta.

Apple ne renoncerait toutefois pas totalement au marché des casques. Si un nouvel appareil de type Vision Pro venait à voir le jour, son arrivée ne serait pas prévue avant au moins deux ans, la majeure partie des équipes dédiées à la réalité mixte ayant été réaffectée à d’autres priorités, notamment les lunettes connectées attendues pour 2027. Le Vision Pro actuel avait pourtant reçu une mise à jour en octobre 2025 avec l’intégration de la puce M5, avant qu’Apple ne relève son prix de départ le mois dernier, de 3 699 à 3 999 euros, dans le cadre d’une hausse tarifaire généralisée sur ses produits.

Pour les amateurs d'un Vision Pro n’exigeant pas de dépenser le prix d'une petite voiture d’occasion, la fenêtre d’attente vient donc de s’allonger sensiblement, sans certitude sur ce à quoi ressemblera la prochaine génération de casques signés Apple…si elle arrive un jour.