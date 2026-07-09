Apple aurait suspendu le développement d’une dalle destinée à une version allégée et moins onéreuse du Vision Pro. Un projet mené avec Samsung Display, désormais en voie d’arrêt définitif.
Le rêve d’un Vision Pro accessible au grand public s’éloigne encore un peu plus. Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour d’une déclinaison plus légère et abordable du casque mixte d’Apple s’accumulaient, avant de céder progressivement du terrain face à l’essor des lunettes connectées. Un nouveau rapport vient confirmer ce revirement stratégique, cette fois directement depuis la chaîne d’approvisionnement sud-coréenne d’Apple.
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Le projet G-VR mis à l’arrêt chez Samsung
Selon le média coréen The Elec, Samsung Display, fournisseur historique d’Apple, s’apprêterait à mettre fin en interne à un projet d’écran connu sous le nom de code G-VR. Ce développement devrait être formellement arrêté d’ici septembre. Il s’agissait d’une dalle micro-OLED sur substrat de verre, une alternative moins coûteuse à la technologie OLEDoS sur silicium utilisée dans l’actuel Vision Pro. Sa définition, comprise entre 1 600 et 1 700 pixels par pouce, représentait environ la moitié de celle du modèle actuel, qui culmine à 3 386 PPI. La production de masse de cette dalle était initialement envisagée pour une date postérieure à 2028.
Le rapport précise qu’Apple aurait progressivement détourné son attention des casques au profit des lunettes connectées, ce qui aurait directement asséché l’élan donné à ce projet d'écran low-cost. Samsung, de son côté, continuerait néanmoins à développer des panneaux OLEDoS pour ses propres appareils de réalité mixte, sans lien avec Apple.
Une stratégie recentrée sur les lunettes intelligentes
Cette annonce s’inscrit dans la continuité d’informations rapportées précédemment. Dès octobre 2025, le journaliste évoquait une mise en pause du projet Vision Air, cette version plus légère et abordable du casque, au profit d’un développement accéléré des lunettes intelligentes destinées à concurrencer les Ray-Ban de Meta.
Apple ne renoncerait toutefois pas totalement au marché des casques. Si un nouvel appareil de type Vision Pro venait à voir le jour, son arrivée ne serait pas prévue avant au moins deux ans, la majeure partie des équipes dédiées à la réalité mixte ayant été réaffectée à d’autres priorités, notamment les lunettes connectées attendues pour 2027. Le Vision Pro actuel avait pourtant reçu une mise à jour en octobre 2025 avec l’intégration de la puce M5, avant qu’Apple ne relève son prix de départ le mois dernier, de 3 699 à 3 999 euros, dans le cadre d’une hausse tarifaire généralisée sur ses produits.
Pour les amateurs d'un Vision Pro n’exigeant pas de dépenser le prix d'une petite voiture d’occasion, la fenêtre d’attente vient donc de s’allonger sensiblement, sans certitude sur ce à quoi ressemblera la prochaine génération de casques signés Apple…si elle arrive un jour.