Or, la cohabitation est difficile depuis l’arrivée de SpaceX. En 2024, l’agence fédérale américaine de protection de l’environnement a conclu que SpaceX avait violé le Clean Water Act en rejetant des eaux industrielles dans les zones humides, avec plus de 150 000 dollars d’amendes à la clé. Le Fish and Wildlife Service avait lui-même relevé que le nombre de pluviers siffleurs hivernant près du site avait chuté de plus de moitié entre 2018 et 2021.