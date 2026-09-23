Il tentera de le photographier, voire même de s’y poser. Mais les ingénieurs garderont la main : Solo analysera les données en temps réel et proposera ses décisions, sans qu’elles ne soient appliquées. Un galop d’essai avant de lui laisser les commandes en 2027. L’enjeu dépasse le minage pour la start-up : à mesure que l’humanité s’éloigne de la Terre, « l'intelligence devra voyager avec elle ».