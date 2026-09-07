Concrètement, il s’agit d’un petit vaisseau d’environ 300 kilogrammes, équipé d’un unique instrument capable de sonder plusieurs cibles au cours de sa trajectoire. Dans le scénario de référence, il survolerait d’abord la Lune en orbite polaire pour repérer de la glace et de l’ilménite, un minéral oxyde de fer et de titane, puis un astéroïde proche de la Terre pour y détecter silicates, métaux et composés organiques. Il terminerait par Phobos ou Deimos, les lunes de Mars, à la recherche de composés volatils.