Les sauvegardes évitent de transférer inutilement les mêmes données

Duplicati permet de sélectionner les dossiers à sauvegarder, puis d’envoyer automatiquement les données vers de nombreux services et protocoles : Google Drive, OneDrive, Dropbox, Amazon S3, Backblaze B2, WebDAV ou encore un serveur SFTP. Il fonctionne également avec du stockage local ou en réseau.

Duplicati n’impose donc pas un fournisseur unique. L’utilisateur peut conserver son propre espace de stockage ou utiliser, dans certaines offres, les services de stockage proposés directement par l’éditeur.

Le logiciel ne se contente pas de recopier l’intégralité des fichiers à chaque sauvegarde. Lors de la première exécution, toutes les données nécessaires sont transférées. Les sauvegardes suivantes réutilisent les blocs déjà présents et ne transmettent que les données nouvelles ou modifiées.

Duplicati utilise également la compression et la déduplication afin de réduire l’espace occupé et la quantité de données transférées. Un planificateur intégré permet enfin d’automatiser les sauvegardes à intervalles réguliers.

La version 2.4 du logiciel va plus loin avec notamment la possibilité de sauvegarder des disques et partitions complets, ainsi qu’un mode de synchronisation directe des fichiers.