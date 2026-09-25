Le cloud a révolutionné la sauvegarde des données. Mais cela implique souvent de s’en remettre à un service et à son espace de stockage. Duplicati adopte une approche différente : le logiciel permet de choisir où sont stockées les sauvegardes tout en chiffrant les données directement sur l’ordinateur avant leur envoi.
Photos, documents, fichiers de travail, autant de données qui peuvent être perdues après une panne, une erreur de manipulation ou un dysfonctionnement technique du disque. Une sauvegarde régulière permet de limiter les dégâts, mais l'idéal serait de pouvoir choisir où elle est stockée et comment elle est protégée. C'est ce que permet Duplicati.
Les sauvegardes évitent de transférer inutilement les mêmes données
Duplicati permet de sélectionner les dossiers à sauvegarder, puis d’envoyer automatiquement les données vers de nombreux services et protocoles : Google Drive, OneDrive, Dropbox, Amazon S3, Backblaze B2, WebDAV ou encore un serveur SFTP. Il fonctionne également avec du stockage local ou en réseau.
Duplicati n’impose donc pas un fournisseur unique. L’utilisateur peut conserver son propre espace de stockage ou utiliser, dans certaines offres, les services de stockage proposés directement par l’éditeur.
Le logiciel ne se contente pas de recopier l’intégralité des fichiers à chaque sauvegarde. Lors de la première exécution, toutes les données nécessaires sont transférées. Les sauvegardes suivantes réutilisent les blocs déjà présents et ne transmettent que les données nouvelles ou modifiées.
Duplicati utilise également la compression et la déduplication afin de réduire l’espace occupé et la quantité de données transférées. Un planificateur intégré permet enfin d’automatiser les sauvegardes à intervalles réguliers.
La version 2.4 du logiciel va plus loin avec notamment la possibilité de sauvegarder des disques et partitions complets, ainsi qu’un mode de synchronisation directe des fichiers.
Les fichiers sont chiffrés avant de quitter le PC
Dans son mode de sauvegarde classique, Duplicati chiffre les données localement avant leur transfert vers le stockage distant. Le logiciel prend notamment en charge le chiffrement AES-256 ainsi que GPG.
Les sauvegardes restent ainsi protégées même lorsqu’elles sont hébergées chez un fournisseur tiers. Le service utilisé pour stocker les fichiers ne reçoit pas simplement une copie lisible des documents présents sur l’ordinateur.
Cette liberté demande néanmoins un minimum de configuration. Lorsqu’il utilise son propre espace de stockage, l’utilisateur doit notamment renseigner les identifiants nécessaires et conserver précieusement la phrase secrète utilisée pour le chiffrement.
La restauration est plus simple lorsque la configuration et la base locale de Duplicati sont encore disponibles. Mais leur perte ne signifie pas pour autant que les sauvegardes deviennent inutilisables : Duplicati peut reconstruire les informations nécessaires à partir du stockage distant. Il reste en revanche indispensable de conserver la phrase secrète de chiffrement et les accès au stockage.
Duplicati s’adresse donc particulièrement aux utilisateurs qui souhaitent construire leur propre stratégie de sauvegarde plutôt que dépendre d’un seul écosystème. Son fonctionnement demande un peu plus de configuration qu’une solution entièrement intégrée, mais il offre en échange beaucoup de liberté sur le choix du stockage et la protection des données.
Le client Duplicati reste par ailleurs gratuit et open source. Certains services associés ainsi que l’espace de stockage utilisé peuvent en revanche être payants.