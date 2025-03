Avec Swiss Backup, il est possible de stocker des données dans le cloud en passant par un logiciel ou script compatible avec les protocoles S3, Swift ou SFTP (Veeam, HyperBackup de Synology, Cyberduck, Moutain Duck, Serveurs Rclone, etc.). La configuration est simple et rapide : on ajoute un appareil, on sélectionne un protocole et un utilisateur référent puis on indique le volume de stockage à allouer. Des informations de connexion sont alors fournies pour configurer votre logiciel de sauvegarde.