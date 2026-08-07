La comparaison peut se faire sur la date et la taille, sur le contenu réel des fichiers, ou sur la taille seule. Trois modes de synchronisation couvrent l'essentiel des besoins. Le miroir rend la destination identique à la source, la mise à jour se contente d'ajouter et de remplacer, le mode bidirectionnel propage les changements dans les deux sens. Les filtres permettent d'exclure des extensions ou des sous-dossiers entiers, et un système de versions conserve les fichiers écrasés au lieu de les perdre.

Pour l'automatisation, les configurations s'enregistrent en tâches exécutables, planifiables comme n'importe quel programme, tandis que l'utilitaire RealTimeSync déclenche la synchronisation dès qu'un disque est branché ou qu'un dossier bouge. Les destinations couvrent les disques locaux, les partages réseau, le FTP, le SFTP et Google Drive.

Libre sous GPL v3, gratuit à la maison, payant au bureau

Le code de FreeFileSync est publié sous licence GNU GPL v3, ce qui le rend auditable et le distingue nettement des utilitaires de sauvegarde fermés qui expédient discrètement des statistiques d'usage. Tout se passe entre vos disques : aucun compte à créer, aucun intermédiaire, et rien qui transite par un serveur tiers sauf si vous configurez explicitement une destination distante.

Le financement repose sur les dons. La version gratuite est complète et parfaitement utilisable au quotidien. La Donation Edition, obtenue contre une contribution, ajoute la mise à jour automatique, la copie parallèle, la version portable et l'installation silencieuse. L'usage professionnel, lui, relève désormais d'une Business Edition payante, la version 12.5 ayant été la dernière libre de ce côté. Pour un particulier, la question ne se pose pas.

Le rythme de développement tient depuis dix-huit ans sans à-coups, avec une version 14.10 publiée le 28 juin 2026 et une compatibilité qui descend jusqu'à Windows 7, en plus de macOS et Linux.