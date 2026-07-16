La version 2.0 change surtout la manière de travailler. Le document se charge une seule fois, puis passe d'un outil à l'autre sans nouvel envoi, avec annulation, rétablissement et historique complet des versions. L'ensemble fonctionne comme un établi : le fichier reste posé au centre et l'on change d'outil autour de lui, au lieu de transporter le document de site en site. Les utilisateurs avancés peuvent même enchaîner les opérations en chaînes de traitement automatisées (compression, puis filigrane, puis verrouillage, par exemple) sans écrire une ligne de code.

Les applications de bureau s'intègrent au menu « Ouvrir avec » du système et fonctionnent hors ligne. La version auto-hébergée, elle, continue de viser les NAS et serveurs personnels, avec une image Docker prête à déployer.

Vos fichiers ne quittent pas votre machine

Le traitement se déroule entièrement en local, que l'outil tourne en application de bureau ou sur un serveur que vous contrôlez. Aucun compte à créer, aucun document téléversé chez un prestataire : la différence est nette avec les services en ligne gratuits, qui imposent souvent la création d'un compte et font transiter contrats et bulletins de paie par leurs serveurs. Pour les plus équipés, l'auto-hébergement revient à faire tourner son propre service PDF privé sur un NAS familial ou une machine de bureau.

Le cœur applicatif est publié en open source, selon un modèle dit open-core (le socle est libre, certaines briques d'entreprise ne le sont pas). La version 2.0 clarifie d'ailleurs la grille tarifaire : l'usage reste gratuit pour les particuliers et les groupes jusqu'à cinq personnes, tandis que les organisations au-delà passent par une licence commerciale, facturée 99 dollars par mois côté serveur. Les utilisateurs déjà installés conservent leur configuration sans restriction. Autrement dit, la monétisation vise les entreprises, pas votre déclaration d'impôts scannée.

Face à iLovePDF et Adobe Acrobat : pour qui, avec quelles limites

La comparaison avec les services en ligne tourne vite court : les offres gratuites du genre iLovePDF ou Smallpdf imposent l'envoi des fichiers et multiplient les limites d'utilisation, là où Stirling PDF garde tout en local sans plafonner les manipulations. Face à Adobe Acrobat, vendu sur abonnement, la version gratuite couvre déjà toute la manipulation de documents du quotidien.

Les limites existent et méritent d'être posées. L'édition du texte d'un PDF, ajoutée en alpha avec la version 2.0, reste pour l'instant réservée aux offres payantes. L'application de bureau est jeune (fin 2025) et l'abondance d'outils demande un petit temps d'apprivoisement, là où un utilitaire mono-fonction va droit au but. Enfin, qui cherche un simple lecteur PDF léger trouvera plus sobre ailleurs.

Pour l'utilisateur qui jongle entre trois sites et deux logiciels selon l'opération du jour, l'équation penche nettement du côté du couteau suisse.