Vous avez écrasé par erreur un fichier important ? Un serveur est tombé en panne au beau milieu de la nuit ? Pire, un ransomware s’est attaqué à toutes vos données ? Quand l’un de ces problèmes survient, faire une restauration rapide est crucial pour assurer la continuité de votre activité professionnelle. Mais encore faut-il que cela soit possible…
Au sein d’une entreprise, les données des collaborateurs sont souvent réparties entre postes de travail, serveurs, NAS, machines virtuelles et services SaaS. Le problème ? Les points de vulnérabilité sont démultipliés et le risque de ne pas pouvoir récupérer ces informations en cas d’incident est élevé. Heureusement, des solutions comme Swiss Backup permettent de surmonter ces difficultés.
Tout miser sur la synchronisation cloud, une erreur qui peut avoir de graves conséquences
Pouvoir restaurer ses données est essentiel lorsqu’une catastrophe arrive.
Sauvegarde et synchronisation, deux possibilités à ne surtout pas confondre
Beaucoup d’entreprises synchronisent leurs informations sur le cloud en pensant que c’est une protection suffisante. Mais en procédant ainsi, l’historique de version des documents, l’image ou la configuration des systèmes ne sont pas conservés. Pire, si un ransomware s’attaque à vos données en local, la synchronisation peut propager les fichiers corrompus vers le cloud.
Pour éviter cela, une stratégie de sauvegarde solide, basée sur des copies régulières, la conservation des versions des fichiers et une redondance des données est essentielle. En cas de problème, on peut ainsi restaurer les informations et reprendre rapidement le travail.
La restauration des données, un enjeu crucial pour les professionnels
Quand on souhaite protéger ses données, la vraie question n’est pas tant de savoir où les retrouver que de pouvoir les récupérer dans leur intégralité. Le choix de la solution de restauration est, dans cette optique, primordial.
Malheureusement, tous les services ne se valent pas : certains peuvent s’avérer complexes. D’autres peuvent ne pas prendre en charge tous les systèmes d’exploitation. D’autres encore ont un trafic limité.
Swiss Backup, une plateforme de choix pour sauvegarder, protéger et restaurer vos données professionnelles
Lancée en 2018 par la société indépendante Infomaniak, Swiss Backup vous permettra de sécuriser les données de vos collaborateurs en un clin d’œil.
Une solution suisse qui fait la part belle à la sécurité
Swiss Backup est une solution de sauvegarde de données compatible avec les postes Windows, macOS et Linux mais aussi avec les mobiles, serveurs, machines virtuelles et NAS. Elle permet de créer des sauvegardes complètes ou partielles, et ce, sans aucune compétence technique. Il est également possible de sauvegarder les espaces Microsoft 365 (mails, Exchange, OneDrive, teams, Sharepoint) avec cet outil. La restauration ne nécessite ni clé USB ni disque de démarrage.
Soumise au RGPD et à la LPD, cette solution européenne est hébergée en Suisse, dans des infrastructures souveraines et éco-responsables certifiées 27 001. Les données sont répliquées sur au moins 3 supports dans deux centres de données. De quoi garantir une sécurité maximale.
Deux manières d’utiliser Swiss Backup pour plus de flexibilité
Simple à déployer, Swiss Backup permet de centraliser la sauvegarde, la restauration et la protection de vos données. Cette solution s’adapte à tous les utilisateurs grâce à deux formules complémentaires :
- Une solution clé en main incluant le logiciel de cyberprotection Acronis Cyber Protect Cloud, qui permet de gérer et de planifier des sauvegardes depuis une console unifiée ;
- Un espace de sauvegarde cloud géré avec le logiciel de votre choix, compatible avec les protocoles S3, Swift ou SFTP. Cette option s’adresse avant tout aux utilisateurs avancés.
Offrez à vos données une protection de haute qualité tout en maîtrisant votre budget
En optant pour Swiss Backup, vous bénéficierez de tarifs compétitifs.
Un stockage aux tarifs ajustables
Swiss Backup s’adapte à une grande variété de volumes, allant de 200 Go à 1000 To, et sans aucune limite de trafic. L’offre incluant une licence Acronis démarre au prix de 1,47 € par mois et celle incluant une sauvegarde cloud démarre à 2,40 € par mois. Il est notamment possible d’ajuster la formule à vos besoins réels pour garder la maîtrise de votre budget.
Testez Swiss Backup dès aujourd’hui sans débourser un seul centime
Si vous souhaitez mettre en place une politique de sauvegarde automatisée et restaurer vos données en quelques clics en cas d’incident, Swiss Backup répondra aisément à tous vos besoins.
Envie de tester ? Infomaniak vous propose un essai gratuit de 90 jours, sans aucun engagement. Vous pourrez ainsi prendre le temps d’évaluer l’espace de stockage qu’il vous faut, le nombre d’appareils à prendre en compte mais aussi les différentes fonctionnalités proposées. Une offre à ne surtout pas rater.