Vous avez écrasé par erreur un fichier important ? Un serveur est tombé en panne au beau milieu de la nuit ? Pire, un ransomware s’est attaqué à toutes vos données ? Quand l’un de ces problèmes survient, faire une restauration rapide est crucial pour assurer la continuité de votre activité professionnelle. Mais encore faut-il que cela soit possible…