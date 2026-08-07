Protéger des échanges sensibles, ça ne s’improvise pas. Il existe des méthodes et des outils qui permettent de sécuriser des fichiers confidentiels contre les tentatives d’accès non autorisées, les fuites ou les erreurs de transmission. Qu’il s’agisse de documents professionnels, de données personnelles ou d’informations stratégiques, quelques bonnes pratiques réduisent considérablement les risques.
Les échanges numériques ont peu à peu tissé leur toile dans notre quotidien, au point de devenir si naturels que nous en oublions parfois les risques qui se cachent derrière leur apparente simplicité.
Il y a encore quelques années, lorsqu’un document confidentiel, un dossier stratégique ou un contrat important devait être transmis, un coursier était chargé de récupérer l’enveloppe cachetée et de la remettre en main propre à son destinataire. Désormais, des entreprises et des particuliers partagent des documents qui contiennent des informations sensibles sans vraiment tenir compte des risques possibles.
Quelles vérifications effectuer avant d’envoyer un document confidentiel ?
Avant de transmettre un document confidentiel, plusieurs réflexes permettent de renforcer la sécurité des échanges. Voici les contrôles essentiels à effectuer :
|Vérification à effectuer avant l'envoi
|Objectif de sécurité
|Identifier le destinataire
|Mieux vaut contrôler deux fois qu'une et éviter de transmettre un document à la mauvaise personne
|Vérifier le contenu du fichier
|Supprimer les informations inutiles ou confidentielles qui ne doivent pas être partagées
|Choisir un canal de transfert sécurisé
|Les fichiers sensibles nécessitent une protection supérieure à celle d'une simple pièce jointe
|Ajouter une protection d'accès
|Un mot de passe ou une authentification renforcée limite les accès non autorisés
|Définir une durée de disponibilité
|Réduire le risque d'exposition en supprimant automatiquement le fichier après un délai défini
|Suivre les téléchargements
|Savoir qui a accédé au document permet de mieux contrôler les échanges
Ces pratiques sont non seulement recommandées, mais tout simplement indispensables dans un environnement professionnel, où les fichiers circulent régulièrement entre collaborateurs, clients, prestataires et partenaires.
Comment TransferNow sécurise-t-il le transfert de fichiers ?
Chiffrement AES-256 bits, TLS 1.3 et SSE-C
La plateforme a rapidement identifié l’importance d’intégrer des mécanismes de sécurité robustes pour protéger les systèmes et les données. Cela se traduit par l’utilisation d’un chiffrement sur plusieurs niveaux
- Les échanges de données sont sécurisés grâce au protocole TLS 1.3.
- Les fichiers stockés sur les serveurs sont protégés par un chiffrement AES-256 bits.
Il est également possible de chiffrer les fichiers avec une clé de chiffrement que vous gérez vous-même et que vous fournissez à la plateforme. Cette méthode est appelée SSE-C (Server-Side Encryption with Customer-Provided Keys).
L’intérêt est de garder un contrôle total sur la clé de chiffrement. La plateforme peut stocker et traiter les données chiffrées, mais vous restez le seul détenteur de la clé qui sert à déchiffrer les fichiers. Cela apporte un niveau supplémentaire de confidentialité et de maîtrise.
Contrôle et protection : mot de passe, antivirus, 2FA…
L’accès aux téléchargements peut notamment être restreint en ajoutant un mot de passe sur les transferts. Seules les personnes disposant de ce mot de passe pourront alors accéder aux données.
Qui plus est, les fichiers font l’objet d’analyses antivirus. Cette vérification permet d’identifier et de bloquer les fichiers qui seraient malveillants avant qu’ils ne puissent être diffusés.
La présence d’une double authentification (2FA) assure, quant à elle, une protection supplémentaire du compte, à la source.
Expiration des fichiers : un levier de confidentialité qu’il ne faut pas négliger
Plus un fichier reste accessible longtemps, plus le risque d'exposition augmente. La durée de disponibilité d'un document constitue donc un élément essentiel pour renforcer la sécurité.
TransferNow permet de définir une date d'expiration pour limiter dans le temps l'accès à vos fichiers. Vous pouvez également programmer l'envoi de vos transferts en choisissant une date et une heure de diffusion ultérieures.
C'est un point que beaucoup d'utilisateurs ignorent : chez TransferNow, un transfert expiré ou supprimé disparaît définitivement. Il n'existe aucun moyen de le récupérer, et c'est précisément ce qui protège vos données. Une option de sauvegarde peut toutefois être activée dans les réglages du compte, avec une conservation jusqu'à 180 jours. Elle relève d'une démarche volontaire et n'est jamais active par défaut.
Le gestionnaire de transferts apporte également une solution efficace pour suivre l'activité liée à vos fichiers dans le temps. Il permet de consulter les téléchargements, de modifier les informations et les paramètres associés à vos transferts, mais aussi d'envoyer les fichiers à de nouveaux destinataires sans avoir à les ré-uploader à chaque fois.
Les fonctionnalités qui renforcent la maîtrise des transferts
|Fonctionnalités
|Bénéfices
|Durée de disponibilité
|Limiter la période pendant laquelle les fichiers restent accessibles
|Protection des transferts
|Mot de passe, chiffrement des échanges et du stockage
|Sécurité renforcée
|Double authentification, contrôle des accès aux fichiers
|Stockage disponible en France chez un hébergeur français
|Souveraineté des données
TransferNow : quelle formule choisir ?
TransferNow propose des formules gratuites et payantes.
- Gratuite : 5 Go par transfert, sans création de compte
- Starter : 3 € par mois (10 Go par transfert)
- Premium : 6 € par mois (250 Go par transfert)
- Team : 18 € par mois (10 utilisateurs et 500 Go par transfert)
- Entreprise : 10 utilisateurs ou plus et une offre sur mesure selon les besoins
À noter qu’en ce moment, et pour une durée limitée, vous pouvez bénéficier d’une remise sur les offres Premium et Team de TransferNow. Il vous suffit de renseigner le code promotionnel TNWCLUBIC lors de votre souscription pour profiter de 30 % pendant 12 mois.
FAQ - Les questions fréquentes sur TransferNow
Quelles vérifications faire avant d'envoyer un document confidentiel ?
Quelques réflexes simples suffisent à limiter les risques : vérifier le bon destinataire, que le fichier ne traîne pas plus longtemps que nécessaire, etc. Rien de bien sorcier, mais cela fait déjà toute la différence.
Comment TransferNow protège les fichiers ?
La plateforme utilise un chiffrement à plusieurs niveaux : le protocole TLS 1.3 sécurise les échanges de données, tandis que le chiffrement AES-256 bits protège les fichiers stockés sur les serveurs. Une option SSE-C (chiffrement côté serveur avec clé fournie par l’utilisateur) permet aussi de garder un contrôle total sur la clé de déchiffrement.
Quelles autres protections existent en plus du chiffrement ?
On peut ajouter un mot de passe pour restreindre l’accès aux téléchargements, bénéficier d’une analyse antivirus automatique des fichiers, et activer la double authentification (2FA) pour sécuriser le compte à la source.
Comment limiter la durée d'exposition d'un fichier partagé ?
TransferNow permet de définir une date précise d’expiration, mais aussi de programmer l’envoi pour plus tard, et même garder un œil sur tout ce qui se passe (qui a téléchargé, quand, etc.) depuis le gestionnaire de transferts.
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