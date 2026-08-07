La plateforme a rapidement identifié l’importance d’intégrer des mécanismes de sécurité robustes pour protéger les systèmes et les données. Cela se traduit par l’utilisation d’un chiffrement sur plusieurs niveaux

Les échanges de données sont sécurisés grâce au protocole TLS 1.3.

Les fichiers stockés sur les serveurs sont protégés par un chiffrement AES-256 bits.

Il est également possible de chiffrer les fichiers avec une clé de chiffrement que vous gérez vous-même et que vous fournissez à la plateforme. Cette méthode est appelée SSE-C (Server-Side Encryption with Customer-Provided Keys).

L’intérêt est de garder un contrôle total sur la clé de chiffrement. La plateforme peut stocker et traiter les données chiffrées, mais vous restez le seul détenteur de la clé qui sert à déchiffrer les fichiers. Cela apporte un niveau supplémentaire de confidentialité et de maîtrise.