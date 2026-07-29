Un cloud gratuit illimité grâce à ce simple logiciel ? La combine est bien réelle !

Et si votre compte Telegram pouvait remplacer les quelques gigaoctets offerts par Google Drive ou OneDrive ? Telegram Drive exploite le stockage cloud déjà intégré à la messagerie pour le présenter dans une interface organisée et sans quota global annoncé. La méthode fonctionne réellement, même si elle ne reprend pas toutes les fonctions d’un service comme Google Drive ou OneDrive.
Entre les photos, les vidéos et les documents que l’on souhaite conserver, les espaces gratuits proposés par les principaux services cloud montrent rapidement leurs limites. Telegram Drive avance une solution beaucoup plus généreuse : transformer le compte Telegram de l’utilisateur en gestionnaire de fichiers, sans abonnement et sans quota global annoncé pour les données stockées.
- Stockage quasi illimité
- Gratuit et open source
- Pas de serveur externe
Telegram cachait déjà un cloud dans votre messagerie
Telegram Drive ne possède pas ses propres serveurs et n’exploite aucune faille dans la messagerie. Le logiciel s’appuie simplement sur une fonction déjà proposée par Telegram : la possibilité de conserver dans le cloud un nombre illimité de photos, de vidéos et de documents. Dans l’application Telegram classique, il est ainsi possible de s’envoyer un fichier dans une conversation « Messages enregistrés », puis de le récupérer depuis un autre smartphone ou ordinateur. L’opération fonctionne, mais la présentation sous forme de discussion devient rapidement désordonnée lorsque les documents s’accumulent.
Telegram Drive résout précisément ce problème. Les « Messages enregistrés » servent d’espace de stockage principal, tandis que les chaînes Telegram privées peuvent être utilisées comme des dossiers. Chaque fichier importé reste techniquement une pièce jointe stockée dans un message, mais le logiciel masque cette mécanique derrière une interface de gestionnaire de fichiers beaucoup plus conventionnelle.
L’utilisateur retrouve ainsi ses documents sous forme de vignettes ou de liste, peut créer des dossiers et effectuer une recherche sans avoir à parcourir l’historique d’une conversation. Les transferts s’effectuent directement entre l’application et Telegram, sans passer par un serveur intermédiaire exploité par le développeur de Telegram Drive.
Une interface proche de Google Drive, sans payer le stockage
Telegram Drive ne se contente pas d’afficher les pièces jointes du compte dans une nouvelle fenêtre. Le logiciel permet d’importer un fichier par glisser-déposer, de télécharger plusieurs éléments, de les renommer, de les déplacer ou de les copier d’un dossier à l’autre. Il peut également envoyer un dossier complet après l’avoir regroupé dans une archive ZIP.
Les images disposent de leurs propres miniatures, tandis qu’un lecteur intégré permet d’ouvrir les fichiers PDF, d’écouter un morceau de musique ou de regarder une vidéo sans la télécharger entièrement au préalable. Les archives aux formats ZIP, RAR et 7z peuvent aussi être parcourues et extraites depuis l’application.
Telegram Drive fonctionne sur Windows, macOS et Linux. Une version Android existe également, mais elle reste proposée sous la forme d’une version bêta à installer manuellement en dehors du Google Play Store. Le développeur avertit d’ailleurs que l’APK actuellement distribué n’est pas signé, ce qui demande davantage de prudence que l’installation d’une application issue d’une boutique officielle.
La mise en route demande aussi quelques manipulations supplémentaires. Avant de connecter son compte, l’utilisateur doit créer une application depuis le portail de développement de Telegram afin d’obtenir un identifiant
API ID et une clé
API Hash. Il peut ensuite se connecter avec son numéro de téléphone et le code reçu dans Telegram, ou utiliser un QR code. La double authentification est prise en charge lorsqu’elle est activée.
Un stockage réellement illimité… ou presque
La principale promesse de Telegram Drive est bien réelle. Telegram indique officiellement que son offre gratuite comprend un stockage cloud illimité. L’utilisateur peut donc continuer à envoyer des fichiers sans voir apparaître une jauge lui demandant de supprimer ses anciennes données ou de souscrire un abonnement.
« Illimité » ne signifie toutefois pas que toutes les restrictions disparaissent. Telegram limite chaque fichier à 2 Go pour les comptes gratuits et à 4 Go pour les abonnés Telegram Premium. Telegram Drive applique pour sa part un plafond d’environ deux milliards d’octets par fichier, y compris lorsque le compte utilisé bénéficie de Telegram Premium.
Le logiciel ne remplace pas non plus complètement un service cloud traditionnel. Il ne monte pas un nouveau disque dans l’Explorateur de fichiers de Windows et ne synchronise pas automatiquement le contenu d’un dossier local comme peuvent le faire Google Drive, Dropbox ou OneDrive. Il faut importer et récupérer les fichiers depuis sa propre interface.
Surtout, toutes les données restent dépendantes du compte et de l’infrastructure de Telegram. La politique de confidentialité de la messagerie précise notamment qu’un compte inactif peut être automatiquement supprimé avec les messages et les fichiers qu’il contient. Le délai est fixé à 18 mois par défaut, même s’il peut être modifié depuis les paramètres du compte.
Attention aux documents confidentiels
Par défaut, Telegram Drive stocke les fichiers comme des pièces jointes classiques dans le cloud Telegram, sans chiffrement de bout en bout. Depuis sa version 2.0, le logiciel peut les chiffrer avant leur envoi, mais cette fonction reste expérimentale, n’a pas été auditée indépendamment et désactive notamment la prévisualisation des images, des PDF et des vidéos. La perte du mot de passe peut également rendre les données irrécupérables.
Pour mieux protéger des documents sensibles, il reste possible de les chiffrer au préalable avec un outil comme Cryptomator. Celui-ci crée sur l’appareil un coffre dont le contenu, les noms de fichiers et l’arborescence sont chiffrés avant l’envoi vers Telegram. Telegram Drive ne synchronisant pas automatiquement ce coffre, les transferts devront toutefois être effectués manuellement.
- Chiffrement côté client
- Open source vérifiable
- Compatible multi-plateformes
Telegram Drive peut ainsi accueillir des archives, des vidéos ou des documents volumineux sans imposer de quota global. Pour les fichiers réellement irremplaçables, il reste néanmoins préférable de ne pas dépendre d’un seul service.