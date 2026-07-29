Un cloud gratuit illimité grâce à ce simple logiciel ? La combine est bien réelle !

Telegram Drive ne possède pas ses propres serveurs et n’exploite aucune faille dans la messagerie. Le logiciel s’appuie simplement sur une fonction déjà proposée par Telegram : la possibilité de conserver dans le cloud un nombre illimité de photos, de vidéos et de documents. Dans l’application Telegram classique, il est ainsi possible de s’envoyer un fichier dans une conversation « Messages enregistrés », puis de le récupérer depuis un autre smartphone ou ordinateur. L’opération fonctionne, mais la présentation sous forme de discussion devient rapidement désordonnée lorsque les documents s’accumulent.

Telegram Drive résout précisément ce problème. Les « Messages enregistrés » servent d’espace de stockage principal, tandis que les chaînes Telegram privées peuvent être utilisées comme des dossiers. Chaque fichier importé reste techniquement une pièce jointe stockée dans un message, mais le logiciel masque cette mécanique derrière une interface de gestionnaire de fichiers beaucoup plus conventionnelle.

L’utilisateur retrouve ainsi ses documents sous forme de vignettes ou de liste, peut créer des dossiers et effectuer une recherche sans avoir à parcourir l’historique d’une conversation. Les transferts s’effectuent directement entre l’application et Telegram, sans passer par un serveur intermédiaire exploité par le développeur de Telegram Drive.