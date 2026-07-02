Gratuit, sans compte et sans serveur intermédiaire : ce que Boxcryptor ne fait plus

Cryptomator est publié sous licence GPL v3 par Skymatic GmbH, entreprise allemande fondée par Sebastian Stenzel. Les versions desktop (Windows, macOS, Linux) sont entièrement gratuites, sur modèle donationware ; les applications mobiles iOS et Android sont payantes, en achat unique sans abonnement. Le code est disponible publiquement sur GitHub (environ 14 900 étoiles) et a fait l'objet d'un audit de sécurité par Cure53 en novembre 2017, dont le rapport est accessible en ligne. Aucun compte n'est requis, aucune donnée ne passe par les serveurs de Skymatic, votre mot de passe ne quitte jamais votre appareil. Pour les utilisateurs qui cherchaient une alternative à Boxcryptor depuis sa fermeture commerciale (ses actifs ont été rachetés par Dropbox fin novembre 2022, avec arrêt des comptes gratuits dès janvier 2023), Cryptomator est la continuité naturelle : même logique de coffre-fort chiffré, même indépendance totale de la plateforme cloud sous-jacente.

Vos fichiers dans le cloud peuvent être accessibles à Google, à Dropbox, ou à un tribunal américain via le Cloud Act : Cryptomator rend ce détail sans objet, sans que vous ayez à changer de plateforme ni à modifier vos habitudes de travail.