Face à la menace quantique, Tuta lance son Drive en alpha pour sécuriser vos fichiers

Tuta lance la bêta privée de son service de stockage en ligne, Tuta Drive. Ce dernier repose sur TutaCrypt, le protocole de chiffrement hybride résistant aux ordinateurs quantiques, déjà déployé dans Tuta Mail depuis début 2024.
"Tuta Drive sortira cette année, et c’est une promesse !", nous affirmait, Matthias Pfau, co-fondateur et PDG de Tuta début février. Et les choses semblent prendre forme. Cette semaine, la société allemande Tuta GmbH procédera à l'ouverture de la bêta privée pour son service de stockage cloud entièrement chiffré. Les premiers utilisateurs sélectionnés pourront y accéder à partir du 16 avril prochain.
Un stockage cloud aveugle à vos fichiers
Tuta Drive n'est pas un service de stockage classique comme OneDrive ou Google Drive. À l'instar de Proton Drive, tous les fichiers y sont chiffrés de bout en bout par défaut. Le chiffrement est effectué côté utilisateur, avant même d'être transmis aux serveurs de Tuta. En théorie, dans cette architecture zero-knowledge, même en cas de demande des autorités, Tuta ne peut techniquement pas remettre le contenu des fichiers stockés puisque les données sont illisibles.
Avec son Drive, Tuta étend donc son périmètre au-delà de la messagerie et du calendrier, vers ce qu'Arne Möhle, co-PDG de Tuta, décrit comme "un espace de travail numérique privé complet". Le service est hébergé en Allemagne, sous les lois locales et européennes de protection des données. Durant cette bêta, les participants peuvent ainsi tester les fonctionnalités de base et faire remonter leurs retours pour orienter le développement avant la sortie publique.
Et à ce stade, le service est relativement sommaire. Ce dernier ne fonctionne qu'au travers de l'interface Web sur bureau et smartphone. Par la suite, Tuta développera des applications mobiles et, sans doute, un utilitaire de synchronisation. Pour l'heure, l'utilisateur doit glisser-déposer ses fichiers dans un locker en ligne. Notons que Tuta Drive proposera aussi des options de partage.
Tuta Drive se base sur TutaCrypt, un protocole hybride qui fait tourner simultanément des algorithmes de chiffrement classiques et des algorithmes dits post-quantiques. L'idée est donc de pouvoir résister à la menace "Harvest Now, decrypt later". Concrètement, lorsqu'ils se démocratiseront, les ordinateurs quantiques seront en mesure de casser certains algorithmes de chiffrement actuellement utilisés par la majorité des services en ligne. Ils pourront donc ouvrir, lire et exploiter les données aujourd'hui chiffrées ayant déjà été collectées, par exemple au travers de fuites de données.
Ce chantier pour un protocole post-quantique a démarré en juillet 2023. Il a été financé par une subvention de 1,5 million d'euros du gouvernement allemand dans le cadre du projet PQDrive. Rappelons que TutaCrypt a d'abord été intégré à Tuta Mail début 2024.