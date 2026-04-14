Face à la menace quantique, Tuta lance son Drive en alpha pour sécuriser vos fichiers

Tuta Drive n'est pas un service de stockage classique comme OneDrive ou Google Drive. À l'instar de Proton Drive, tous les fichiers y sont chiffrés de bout en bout par défaut. Le chiffrement est effectué côté utilisateur, avant même d'être transmis aux serveurs de Tuta. En théorie, dans cette architecture zero-knowledge, même en cas de demande des autorités, Tuta ne peut techniquement pas remettre le contenu des fichiers stockés puisque les données sont illisibles.

Avec son Drive, Tuta étend donc son périmètre au-delà de la messagerie et du calendrier, vers ce qu'Arne Möhle, co-PDG de Tuta, décrit comme "un espace de travail numérique privé complet". Le service est hébergé en Allemagne, sous les lois locales et européennes de protection des données. Durant cette bêta, les participants peuvent ainsi tester les fonctionnalités de base et faire remonter leurs retours pour orienter le développement avant la sortie publique.