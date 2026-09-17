Le télescope se dirige vers le point de Lagrange L2, une zone d’équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil, à environ 1,5 million de kilomètres de notre planète. Cet emplacement présente un avantage précieux : il lui permet de rester à l’abri de la lumière du Soleil tout en restant proche de la Terre pour communiquer facilement avec les équipes au sol. Une dernière correction de trajectoire est prévue ce mois-ci, avant une manœuvre d’insertion orbitale en décembre.