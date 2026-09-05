Statistiquement, cet événement n’est pas une découverte définitive. Les physiciens évaluent à 1 chance sur 200 la probabilité que le signal provienne d’une simple collision avec une particule ordinaire, un niveau jugé trop élevé pour trancher. Pour parler de découverte, cette probabilité devrait diminuer jusqu’à 1 chance sur 3,5 millions, le seuil connu sous le nom de 5-sigma. D’autres hypothèses concurrentes subsistent, notamment les axions et des trous noirs primordiaux de la taille d’un atome, apparus dans les premières secondes de l'’univers.

Malgré cette réserve, les chercheurs de LZ prévoient de poursuivre la collecte de données, avec un objectif de 1 000 jours de mesure contre 220 aujourd’hui. Les concepteurs de la prochaine génération de détecteurs devront toutefois affronter un nouvel obstacle. Sous les Apennins italiens, les physiciens de l’expérience concurrente XENONnT ont publié, le 28 août 2026, un résultat dans Physical Review Letters, obtenu avec 93 % de données supplémentaires par rapport à leur précédente campagne. Sa sensibilité n’a pourtant progressé que de 10 %. Les neutrinos produits par le Soleil percutent eux aussi les noyaux de xénon, avec des reculs impossibles à séparer d'un signal de matière noire. Nés de la fusion du bore 8 au cœur du Soleil, ces neutrinos déposent, au moment du choc, une énergie comprise entre 1 et 6 kiloélectronvolts. Cette énergie ressemble à celle attendue pour un WIMP léger. Aucun blindage ne peut les arrêter, car ces particules traversent la Terre presque sans interagir. Les physiciens appellent ce phénomène le brouillard de neutrinos. À cause de lui, la sensibilité des détecteurs au xénon plafonne déjà.

Les physiciens du projet XLZD veulent malgré tout construire un détecteur contenant dix fois plus de xénon liquide que LUX-ZEPLIN, pour la décennie 2030. « Lorsque vous avez passé des années à identifier tous les tours que peut vous jouer votre détecteur, puis qu'un événement survient et échappe à toutes les explications que vous lui trouvez, c'est là que la physique devient intéressante », a déclaré Chamkaur Ghag, de l’University College de Londres.