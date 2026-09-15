Avant le grand départ, l'équipage a passé les mêmes tests psychologiques que les hivernants de Concordia, la base posée sur le plateau antarctique. C'était d'autant plus nécessaire que contrairement à Concordia, qui reste immobile, Tara Polaris dérive en permanence au gré de la banquise. Une instabilité de plus qui, selon Melike Balk, la coordinatrice scientifique de l'ESA pour la mission, ajoute une source d'incertitude et de stress inconnue des hivernants antarctiques. Tout au long de l'hiver, des questionnaires suivront d'ailleurs de près le sommeil, le stress et les performances cognitives de chacun. Un suivi qui réserve, pour le coup, un petit bonus scientifique appréciable. Concordia, qui est perchée à 3 223 mètres d'altitude, offre moins d'oxygène et une pression atmosphérique plus faible, deux facteurs connus pour affecter le corps et la concentration. Tara Polaris, elle, évolue au niveau de la mer, sans cette contrainte donc. En comparant les deux équipages, l'ESA pourra donc isoler ce qui relève vraiment de l'isolement psychologique, indépendamment de l'altitude.