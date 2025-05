Dans une ancienne mine de charbon creusée à flanc de montagne, tout près du cercle polaire, un conteneur métallique contient des copies numériques de monuments, de livres rares, de langages en danger et même de logiciels open source.

Le site, bien nommé Arctic World Archive, fonctionne depuis 2017 et reçoit des dépôts de données trois fois par an. L’idée est de préserver sur film analogique ce que les disques durs et les serveurs risquent de perdre avec le temps, les attaques ou l’évolution technologique. Et faire de ce refuge souterrain un coffre-fort durable, où l’information restera lisible dans un futur lointain, même sans électricité.