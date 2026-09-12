Le vocabulaire employé par OpenAI pour présenter son nouveau modèle GPT-6 Astra ressemble, par endroits, à celui que JoyIn utilisait déjà pour son robot humanoïde. La start-up chinoise avait présenté un concept de « visiteur extraterrestre » lors d’une prise de parole dans la Silicon Valley, un mois avant que le scientifique en chef d’OpenAI, Jakub Pachocki, ne publie, le 6 septembre, un texte intitulé « Un esprit extraterrestre ».

Selon Guo Renjie, cette ressemblance est une distillation directe de son travail, jusque dans la conception du site web consacré au modèle d'’OpenA.

Ce terme, qui n’a rien à voir avec les alambics de nos campagnes, désigne, dans l’intelligence artificielle, l’entraînement d’un modèle à partir des réponses d'un modèle concurrent plus avancé, afin d’en reproduire les capacités sans supporter le coût de la recherche initiale.

Selon CNBC, qui révèle cette affaire, OpenAI n'a pas répondu à une demande de commentaire.

