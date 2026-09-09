Celles-ci auraient utilisées les modèles des grands noms américains que l'on connait bien : Alphabet (Google), Anthropic, OpenAI et SpaceX. « Les entreprises chinoises spécialisées dans l'intelligence artificielle mènent des activités de distillation agressives, malveillantes et ciblées à une échelle industrielle » a-t-il aussi été expliqué.

Et l'accusation ne s'arrête pas là, puisque non seulement ce serait un système des firmes chinoises de la tech, mais cela se ferait avec une complicité passive du gouvernement chinois. Elles auraient en effet agi « probablement à la connaissance du gouvernement chinois ». Enfin, ces méthodes de distillation, en plus de réduire les coûts de développement, augmenteraient les « capacités militaires et de cyberattaques de la Chine, qui pourraient être utilisées contre les États-Unis et nos alliés ».

Sans surprise, la Chine de son côté rejette les accusations, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning soutenant que la qualité des modèles IA chinois serait due à « l'autonomie scientifique et technologique de haut niveau » du pays.