Pendant l’apprentissage, certaines données ont été masquées et l’IA a dû les reconstruire à partir des autres observations pour apprendre les relations entre ces mesures. La position du Soleil faisait également partie des paramètres fournis, afin de mieux interpréter les ombres qui modifient fortement l’apparence du terrain. Les chercheurs ont pu ensuite spécialiser cette base dans la détection de cratères, de formations volcaniques ou, encore, la recherche de zones favorables à la glace, sans recommencer tout l’entraînement.

Lors d’une démonstration, l’IA a retrouvé le cratère formé près du cratère Einstein par l’impact d’un étage supérieur de Falcon 9, le 5 août 2026. Un exemple de sa capacité à faire ressortir automatiquement des formations difficiles à repérer dans d’immenses volumes d’images.