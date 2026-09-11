Depuis l’orbite de Vénus, la sonde Envision doit cartographier la planète pour comprendre comment ce monde, presque aussi grand que la Terre, est devenu un enfer de plomb sous une atmosphère de dioxyde de carbone. Sélectionnée par l’Agence spatiale européenne (ESA) en 2021, la mission embarque VenSAR.

La NASA s’était engagée à fournir ce radar, capable de repérer des reliefs de dix mètres à la surface de la planète. Cette précision est dix fois supérieure à celle de la sonde américaine Magellan, qui a exploré Vénus dans les années 1990. Une fois assemblée, la sonde doit peser plus de 2,6 tonnes et freiner grâce à l’atmosphère de Vénus à son arrivée, une technique d’aérofreinage déjà testée avec succès par la sonde européenne Venus Express dans les années 2000.

Or, comme nous le rapporte Ars Technica, la NASA vient de prévenir l’ESA qu’elle ne pourra probablement pas tenir son engagement sur VenSAR, faute de budget.

