Comment mieux illustrer le fait de mettre tous ses œufs dans le même panier qu’avec Jensen Huang ?

C'’est devant un parterre d’investisseurs qu’il a expliqué que la recherche de bogues est un sous-produit du codage et que la cybersécurité en est à son tour un sous-produit, avec un marché nettement plus vaste en perspective.

Un assistant de programmation répond à une instruction ponctuelle. Un système de cybersécurité pourrait fonctionner sans interruption, pour surveiller un réseau, détecter une intrusion et corriger une faille avant qu’elle ne soit exploitée.

Les entreprises financeraient donc une présence permanente, plutôt qu’un usage occasionnel.

Jensen Huang s’est bien gardé, toutefois, de commenter les avertissements de chercheurs en sécurité de l’intelligence artificielle. Certains d’entre eux redoutent qu’une IA de plus en plus autonome ne rende possibles des cyberattaques plus sophistiquées. Il s'est concentré sur l’opportunité commerciale que ce développement représente pour NVIDIA et ses partenaires.

