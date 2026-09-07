Microsoft publie un nouveau guide pour créer une application WinUI complète en une trentaine de minutes, avec Visual Studio Code, sa ligne de commande winapp et un agent IA dédié. Le même outil propose aussi des instructions pour migrer vers ce framework natif les applications WPF et UWP existantes.
Il y a quelques semaines, nous apprenions que Microsoft remplaçait petit à petit des éléments hérités de l'interface de Windows 11 par WinUI, un framework natif plus économe que Win32 et WebView2. Ce nouveau guide s'adresse cette fois aux développeurs tiers, que Microsoft espère voir produire plus d'applications natives pour le Microsoft Store.
Un agent qui doit désapprendre les réflexes de WPF et d'UWP
Le parcours repose sur Visual Studio Code, .NET 10, la ligne de commande Windows App Development CLI (winapp), des modèles de projet WinUI et GitHub Copilot, dont la version suffit. Un plugin d'agent vient s'y greffer. Ce dernier crée le projet, ajoute des fonctionnalités à la demande, teste le résultat, le convertit au format MSIX du Microsoft Store puis le soumet à ce dernier. En d'autres termes, l'agent fait donc une grosse partie du travail classique du développeur. Selon Microsoft, l'ensemble du processus prendrait une trentaine de minutes.
Le plugin embarque huit compétences :
- Création de projet ;
- design selon les codes de Fluent Design ;
- revue de code ;
- tests d'interface ;
- empaquetage ;
- migration depuis WPF ;
- rapport de session et
- configuration de l'environnement.
Microsoft conseille aussi de connecter l'agent à son serveur Learn MCP, qui lui permet d'aller chercher la documentation officielle à jour au moment de la requête plutôt que de se fier uniquement à ses données d'entraînement.
Les guides de migration détaillent le travail sur du code existant. Pour WPF, il ne s'agit pas d'un simple copier-remplacer : System.Windows.* devient Microsoft.UI.Xaml.*, avec une table de correspondance pour les contrôles, les threads, les fenêtres, l'affichage haute densité et la liaison de données. Pour UWP, le guide rappelle que ce framework n'est plus développé activement et que WinUI 3 et le Windows App SDK en sont les successeurs. Il précise qu'un modèle d'IA entraîné sur des années d'exemples UWP reproduira ces schémas par défaut, sauf si la compétence de migration lui impose les bonnes substitutions.
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