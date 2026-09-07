Etre_Libre

« nous apprenions que Microsoft remplaçait petit à petit des éléments hérités de l’interface de Windows 11 par WinUI, un framework natif plus économe que Win32 et WebView2 »

Euh… Microsoft a encore fumé ?

A ma connaissance (et en constant les perfs des UI) : WinUI (XAML) est affreusement lent, et lourd.

WebView2 est bien pire (normal, c’est un navigateur complet qui s’ouvre en arrière-plan).

Win32 est nettement plus léger (et WinUI est une surcouche de celui-ci).

Trop de surcouches = plus de lenteur… et consommation élevée.

Il suffit de comparer tous les apps Windows win32 avec leurs équivalents WinUI XAML (dont l’explorateur de fichiers) et il n’y a pas photo.