Nous en avons déjà parlé sur Clubic, et c'est un autre sujet qui touche directement à votre vie privée aussi : les pixels de suivi. Il s'agit d'une toute petite image invisible à l'œil nu, glissée dans le corps de certains e-mails, qui se charge silencieusement dès que vous ouvrez le message et signale à l'expéditeur, ou à son prestataire technique, que vous l'avez bien lu, avec parfois d'autres informations à la clé. La CNIL a précisé au mois d'avril les règles du jeu autour de ces fameux pixels de suivi, comme le fait que l'insertion de ce type de pixel nécessite, elle aussi, votre consentement préalable, sauf certaines exceptions. Ce feu vert peut d'ailleurs vous être demandé dès votre inscription à une newsletter, bien avant que vous ne receviez le moindre e-mail contenant ce fameux mouchard.