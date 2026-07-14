Ce mardi 14 juillet marque l'aboutissement d'un an de travail pour la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui encadre désormais strictement l'usage des pixels de suivi dans les e-mails marketing. Sans votre feu vert, il est en théorie impossible pour une entreprise de savoir si vous avez ouvert son message. Pour les adresses déjà présentes dans leurs fichiers, elle n'a pas exigé de tout recommencer à zéro. La CNIL a simplement demandé, sur trois mois, de prévenir clairement les abonnés et de leur laisser une porte de sortie simple pour refuser ce suivi, d'où la vague de mails explicatifs reçus ces derniers jours. Reste que ce fameux taux d'ouverture, longtemps roi du marketing par e-mail, perd lui-même en fiabilité, car les messageries chargent de plus en plus les images d'un message dès sa réception, ce qui fausse les statistiques avant même qu'un humain ne l'ait lu.