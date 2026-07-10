Mais attention, la CNIL prévoit deux grandes exemptions. Les besoins de sécurité liés à l'authentification, et la mesure de délivrabilité, strictement cantonnée au nettoyage des bases de contacts inactifs, sont mis à part. La dernière exception doit permettre aux entreprises de repérer qui n'ouvre plus jamais leurs messages pour arrêter de les solliciter et préserver la réputation de leurs serveurs d'envoi, sans pour autant les autoriser à exploiter cette donnée à d'autres fins. Les e-mails transactionnels, comme une confirmation de commande, un avis d'expédition, une facture ou une alerte de sécurité, profitent de ce cadre plus souple, mais uniquement tant que le pixel qu'ils embarquent sert à vérifier la bonne réception du message, jamais à des fins marketing. Autre nuance, recevoir un e-mail et être suivi à son ouverture répondent à deux logiques différentes, l'une n'emportant pas automatiquement l'autre, sauf si la prospection est explicitement présentée comme personnalisée, auquel cas un seul et même consentement peut couvrir les deux.