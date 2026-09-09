D’après le site du gouvernement australien, les utilisateurs de plus de 16 ans recevront une notification avec un choix explicite. Soit ils garderont un fil personnalisé par recommandation algorithmique, soit ils opteront pour un affichage chronologique, limité aux comptes qu’ils suivent. Ces règles concernent notamment Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat et YouTube, mais l’option de garder un algorithme personnalisé ne sera purement et simplement plus disponible pour les moins de 16 ans.

Le gouvernement veut interdire aux plateformes tout algorithme de personnalisation et le scroll infini pour cette tranche d’âge, et empêcher toute exposition des mineurs aux contenus qui encouragent les troubles alimentaires, humilient les femmes, diffusent de la pornographie ou glorifient la criminalité.

« Ce devoir de protection dépasse les réseaux sociaux ; il doit garantir que les enfants sont protégés des contenus nuisibles », a déclaré Anika Wells, ministre des Communications.

Cette obligation vaut aussi pour l’ensemble des services numériques dont les fonctionnalités favorisent une utilisation compulsive ou nuisent à l’estime de soi, et l’exécutif veut par ailleurs obliger les plateformes à conserver une trace écrite des mesures prises contre les risques recensés, et à prouver leur efficacité dans la durée. Le Gouvernement veut fixer l’amende maximale à 67,5 millions d’euros pour les plateformes en infraction, et doit d’abord soumettre le texte aux entreprises concernées avant de le déposer au Parlement.

